更多編輯台推薦新聞：
佐佐木朗希19K完全比賽 連續三振13人破日職高懸64年紀錄
運動

佐佐木朗希19K完全比賽 連續三振13人破日職高懸64年紀錄

擴大電線桿絕緣包覆 台電要讓小鳥松鼠跟待樹上一樣
產經

擴大電線桿絕緣包覆 台電要讓小鳥松鼠跟待樹上一樣

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》輕症居家照護措施 健康益友APP遠距看診、藥師送藥到府
首頁 / 產經

機械業3月出口創新高 連續19個月成長

2022/4/11 12:36（4/11 14:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣3月機械出口值31.57億美元，較去年同期增加9%，連續19個月成長且創歷史單月新高。圖為2月台灣兩大工具機展TIMTOS x TMTS首度結盟聯展。（中央社檔案照片）
台灣3月機械出口值31.57億美元，較去年同期增加9%，連續19個月成長且創歷史單月新高。圖為2月台灣兩大工具機展TIMTOS x TMTS首度結盟聯展。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北11日電）台灣機械工業同業公會今天公布3月機械出口值31.57億美元，較去年同期28.97億美元增加9%，連續19個月均較上一年同期成長，並創歷史單月新高。

若以新台幣計算，3月機械出口值891.85億元，較去年同期增加9%。機械公會表示，這顯示台灣機械設備出口持續暢旺。

今年前3月台灣機械出口值87.88億美元，較去年同期增加15.4%，若以新台幣計價約2543.21億元，較去年同期增加13.7%。

觀察工具機產業，公會統計，3月工具機出口值2.29億美元，次於檢量測設備、電子設備、動力傳動件，出口排名第4，較去年同期成長2.9%，較2月出口月減0.87%；控制器出口表現亮眼，3月出口金額1.86億美元，排名第5，較去年同期成長184.4%，今年前3月控制器出口4.67億美元，年成長179.1%，顯示儘管控制器交期久，產業搶貨與備貨期持續拉長。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

公會指出，俄烏戰爭影響全球經濟，尤其能源與原物料價格劇烈上揚，帶動全球通貨膨脹情形嚴重；目前原物料與航運成本仍維持高點，雖然新台幣匯率受美元轉強影響，近期回貶至近28.9元附近，但鄰近國家如日本貶幅更大，今年迄今貶幅達8.03%，對於台灣設備業者出口，更不利國際競爭。

觀察COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，公會指出，疫情持續影響全球，面對與疫情共存、邊境逐步開放趨勢，近期台灣確診人數大幅升高，企業內部雖極力做好防疫措施，但仍有少數感染者出現，目前政府居家隔離匡列條件仍嚴格，企業受到停工影響造成不小損失，建議政府儘速適當放寬條件，讓未確診者能進廠工作，維持產業與經濟動能。（編輯：張均懋）1110411

延伸閱讀
股匯齊跌 新台幣午盤爆量貶近1角豐興鋼鐵連2週平盤 業者估原物料價格持續高檔震盪世銀預測：戰爭將使烏克蘭2022年經濟產出銳減45%台股內外夾擊下跌236點 力守萬七關卡
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載