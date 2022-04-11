機械業3月出口創新高 連續19個月成長

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（中央社記者鍾榮峰台北11日電）台灣機械工業同業公會今天公布3月機械出口值31.57億美元，較去年同期28.97億美元增加9%，連續19個月均較上一年同期成長，並創歷史單月新高。

若以新台幣計算，3月機械出口值891.85億元，較去年同期增加9%。機械公會表示，這顯示台灣機械設備出口持續暢旺。

今年前3月台灣機械出口值87.88億美元，較去年同期增加15.4%，若以新台幣計價約2543.21億元，較去年同期增加13.7%。

觀察工具機產業，公會統計，3月工具機出口值2.29億美元，次於檢量測設備、電子設備、動力傳動件，出口排名第4，較去年同期成長2.9%，較2月出口月減0.87%；控制器出口表現亮眼，3月出口金額1.86億美元，排名第5，較去年同期成長184.4%，今年前3月控制器出口4.67億美元，年成長179.1%，顯示儘管控制器交期久，產業搶貨與備貨期持續拉長。

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公會指出，俄烏戰爭影響全球經濟，尤其能源與原物料價格劇烈上揚，帶動全球通貨膨脹情形嚴重；目前原物料與航運成本仍維持高點，雖然新台幣匯率受美元轉強影響，近期回貶至近28.9元附近，但鄰近國家如日本貶幅更大，今年迄今貶幅達8.03%，對於台灣設備業者出口，更不利國際競爭。

觀察COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，公會指出，疫情持續影響全球，面對與疫情共存、邊境逐步開放趨勢，近期台灣確診人數大幅升高，企業內部雖極力做好防疫措施，但仍有少數感染者出現，目前政府居家隔離匡列條件仍嚴格，企業受到停工影響造成不小損失，建議政府儘速適當放寬條件，讓未確診者能進廠工作，維持產業與經濟動能。（編輯：張均懋）1110411