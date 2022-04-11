更多編輯台推薦新聞：
佐佐木朗希19K完全比賽 連續三振13人破日職高懸64年紀錄
運動

佐佐木朗希19K完全比賽 連續三振13人破日職高懸64年紀錄

擴大電線桿絕緣包覆 台電要讓小鳥松鼠跟待樹上一樣
產經

擴大電線桿絕緣包覆 台電要讓小鳥松鼠跟待樹上一樣

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》輕症居家照護措施 健康益友APP遠距看診、藥師送藥到府
首頁 / 產經

豐興鋼鐵連2週平盤 業者估原物料價格持續高檔震盪

2022/4/11 12:35（4/11 13:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北11日電）國內鋼鐵業者豐興今天公告本週盤價，鋼筋、廢鋼及型鋼產品已連2週維持平盤。業者表示，國際廢鋼雖走跌，但跌幅不大，可視為正在高檔盤整，預料未來原物料走勢仍處高檔震盪。

豐興今天公告盤價，鋼筋、廢鋼、型鋼產品皆開出平盤，維持鋼筋基價每噸新台幣2萬5100元、廢鋼每噸1萬5000元、型鋼產品每噸2萬9000元牌價。

豐興上次公告盤價是在3月28日，期間因4月4日清明連假緣故，直至今天才公告最新一期盤價。

本週國際原物料行情方面，美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼跌至每噸587美元，美國貨櫃廢鋼報價下跌至每噸570美元，澳洲鐵礦砂漲至每噸153.45美元。

回顧3月28日國際原物料行情，美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼每噸595美元，美國貨櫃廢鋼每噸580美元，澳洲鐵礦砂每噸150.55美元。

豐興主管表示，雖國際廢鋼正在下跌，但跌幅不大，可視為正在高檔盤整，另新台幣匯率走貶，換算下來廢鋼進口價無太大差異，因此本週國內盤價維持平盤。

展望後市，豐興主管認為，預料未來原物料走勢仍在高檔震盪，目前仍看不出價格反轉大跌的跡象。（編輯：趙蔚蘭）1110411

延伸閱讀
機械業3月出口創新高 連續19個月成長
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載