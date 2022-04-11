豐興鋼鐵連2週平盤 業者估原物料價格持續高檔震盪

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（中央社記者賴言曦台北11日電）國內鋼鐵業者豐興今天公告本週盤價，鋼筋、廢鋼及型鋼產品已連2週維持平盤。業者表示，國際廢鋼雖走跌，但跌幅不大，可視為正在高檔盤整，預料未來原物料走勢仍處高檔震盪。

豐興今天公告盤價，鋼筋、廢鋼、型鋼產品皆開出平盤，維持鋼筋基價每噸新台幣2萬5100元、廢鋼每噸1萬5000元、型鋼產品每噸2萬9000元牌價。

豐興上次公告盤價是在3月28日，期間因4月4日清明連假緣故，直至今天才公告最新一期盤價。

本週國際原物料行情方面，美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼跌至每噸587美元，美國貨櫃廢鋼報價下跌至每噸570美元，澳洲鐵礦砂漲至每噸153.45美元。

回顧3月28日國際原物料行情，美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼每噸595美元，美國貨櫃廢鋼每噸580美元，澳洲鐵礦砂每噸150.55美元。

豐興主管表示，雖國際廢鋼正在下跌，但跌幅不大，可視為正在高檔盤整，另新台幣匯率走貶，換算下來廢鋼進口價無太大差異，因此本週國內盤價維持平盤。

展望後市，豐興主管認為，預料未來原物料走勢仍在高檔震盪，目前仍看不出價格反轉大跌的跡象。（編輯：趙蔚蘭）1110411