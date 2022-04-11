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台股內外夾擊下跌236點 力守萬七關卡

2022/4/11 13:46（4/11 14:23 更新）
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台股11日遭內外夾擊股匯雙殺，台積電等電子股熄火，終場下跌236.17點，收在17048.37點，守住17000點整數關卡。（中央社檔案照片）
台股11日遭內外夾擊股匯雙殺，台積電等電子股熄火，終場下跌236.17點，收在17048.37點，守住17000點整數關卡。（中央社檔案照片）
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（中央社記者江明晏台北11日電）美股科技股走跌，台灣疫情續燒，台股今天遭內外夾擊、股匯雙殺，台積電等電子股熄火，終場下跌236.17點，收在17048.37點，力守17000點整數關卡。

美股科技股走跌，亞股普遍下挫，新台幣匯率同步下殺，早盤一度重貶1.4角、摜破29元整數關卡；台股開低震盪，盤中跌勢擴大，跌破3月7日空方缺口支撐，不過守住17000點大關。

台股加權股價指數今天終場下跌236.17點，收在17048.37點，跌幅1.37%，成交值新台幣2995.15億元。

觀察盤面，電子族群走弱，金融股在平盤附近震盪，受疫情影響，生技股相對強勢，亞諾法、寶齡富錦等漲停，鋼鐵、電信、百貨股則力守紅盤。

台積電收盤跌9元，收558元，跌幅1.59%；鴻海下跌1元，收102元，跌幅近1%。高價股如矽力-KY大跌逾4%，收2720元。世芯-KY也重挫4.6%，收954元，跌破千元大關，大立光下跌逾3%，收1610元。

貨櫃三雄中，長榮力守紅盤，上漲0.5元，收136元，漲幅0.37%、陽明、萬海分別下跌2%、1.6%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股今天遭「內外夾擊」，內部因素為台灣疫情擴散，對外則因美股科技股走弱，拖累電子盤疲軟，而中國封城時間拖長，相關電子股回測近期新低，指數跌破3月7日空方缺口支撐，顯示台股信心脆弱。（編輯：黃國倫）1110411

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