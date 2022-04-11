黃天牧：台股殖利率近4% 比美10年期公債有吸引力

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金管會主委黃天牧（圖）11日在立法院受訪時表示，近期市場波動加劇，不過台股表現相對穩健，且目前台股殖利率近4%水準，仍比美國10年期公債殖利率有吸引力。中央社記者謝佳璋攝 111年4月11日

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（中央社記者謝方娪台北11日電）台股8日成交量跌破新台幣3000億元大關，金管會主委黃天牧指出，近期市場波動加劇，不過台股表現相對穩健，且目前台股殖利率近4%水準，仍比美國10年期公債殖利率有吸引力。

台股加權指數4月8日收在17284.54點，上漲105.91點，漲幅0.62%，不過成交值降至2456.64億元，外界關注台股資金動能變化。

立法院財委會今天審查強制汽車責任保險法部分條文修正草案，黃天牧會前接受媒體聯訪表示，截至目前為止，台股成交量多在3000億元以上，近期因烏俄戰爭、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、美國高通膨及升息等因素，市場相對波動，不過今年截至4月8日為止，台股跌幅在主要市場仍算平穩，不是跌最深的市場。

黃天牧說，目前台股現金殖利率為3.84%，加計股票股利為3.96%，台股殖利率接近4%水準，比起美國10年期公債殖利率2.7%，仍算有吸引力；去年上市櫃公司稅前盈餘達5.2兆元，也是歷史新高紀錄；另今年3月出口達435億美元，連21紅，年增逾2成，皆顯示台股基本面良好，只是短暫波動難免。

此外，市場關注今年首季金控獲利大多呈現衰退，更有金控獲利衰退逾5成，今年整體金控獲利展望是否相對保守，黃天牧說，近期外在環境變動較劇烈，目前只是首季表現，會持續觀察後續情形。（編輯：趙蔚蘭）1110411