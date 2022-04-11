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費半指數疲弱 台積電、聯電晶圓代工廠股價齊跌

2022/4/11 09:48
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（中央社記者張建中新竹11日電）費城半導體指數上週五下挫2.42%，台積電今天股價走勢疲弱，早盤達新台幣562元，下跌5元，市值縮水1296億元，滑落至14.57兆元，其餘晶圓代工廠股價也同步走跌。

美股科技股走跌，那斯達克指數下挫186.30點，跌幅1.34%；費城半導體指數下跌77.278點，跌幅2.42%。台積電美國存託憑證（ADR）震盪收低，跌破100美元大關，收在99.29美元，下跌1.23美元，跌幅1.22%，聯電ADR滑落至8.43美元，下跌0.17美元，跌幅1.98%。

台積電等晶圓代工廠今天股價同步走跌，台積電早盤達新台幣562元，下跌5元，市值縮水1296億元，滑落至14.57兆元，影響大盤指數約41點。聯電股價跌破50元關卡，一度達49.05元，下跌0.95元，跌幅1.9%。

世界先進股價一度達114.5元，下跌2元，跌幅約1.72%；力積電一度達53.2元，下跌1.1元，跌幅約2.03%。

媒體報導，晶圓代工廠近期通知IC設計客戶，短期內不會再調升成熟製程代工價格。晶圓代工廠力積電表示，並未通知客戶短期不再漲價，12吋晶圓長約比重逾75%，其餘則視市場狀況調整價格。（編輯：張均懋）1110411

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