台積電14日法說會成景氣風向球 法人：牽動台股走勢

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（中央社記者張建中台北10日電）台股上週下挫341.05點，跌幅約1.93%。法人表示，台積電法人說明會將於4月14日登場，將是產業景氣的風向球，牽動電子股及台股走勢。

隨著美股反彈，台股8日同步回升，指數終場上揚105.91點，收在17284.54點，仍在5日、月線、季線及年線等均線之下。台股週線翻黑，下跌341.05點，跌幅1.93%。

安聯投信台股團隊表示，電子業進入庫存調整週期疑慮升高，加上美國聯邦準備理事會計劃5月啟動縮表，每月至多950億美元，不僅時間較預期快，規模也高於市場預期，影響電子股走勢疲弱。

據台灣證券交易所統計，半導體類股指數上週重挫4.15%，是跌幅最大的產業指數；化學類股指數上揚1.89%，漲幅最大。

安聯投信台股團隊指出，聯準會加大力道緊縮，加深市場對停滯通膨的憂慮，預期市場可能需要更長時間反覆消化相關利空。

分析師王兆立說，台積電預計4月14日召開法人說明會，是本週市場重頭戲，此外，南亞科（2408）、環球晶（6488）與大立光（3008）等也將在本週召開法說會，相關企業財報展望將逐步成為市場關注重點。

安聯投信台股團隊認為，筆記型電腦、非蘋手機與消費性電子需求修正機率相對較高，預期即將登場的重量級企業法說會釋出的訊息可能左右電子股走勢。（編輯：林淑媛）1110410