台積電法說會14日登場 聚焦原物料供應等8大議題

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台積電法人說明會將於14日登場，是產業景氣的風向球，也是台股本週的重頭戲。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張建中新竹10日電）台積電法人說明會將於14日登場，是產業景氣的風向球，也是台股本週的重頭戲，包括第2季展望、市場供需及原物料供應狀況等8大議題將是市場關注焦點。

受惠高效能運算、車用電子市場需求強勁，加上代工報價調漲，以及新台幣匯率相對有利，台積電第1季營收攀高至新台幣4910.76億元，再創單季營收歷史新高紀錄，並超越營運目標，年增35.5%。

台積電第1季營收表現亮眼，法人看好台積電第1季毛利率可望攀升，獲利也可望同創歷史新高，包括第2季展望、今年全年展望、市場供需、資本支出、海內外擴充進度、英特爾及三星競爭態勢、原物料供應狀況等議題也都是市場關注焦點。

隨著科技股為主的那斯達克指數下挫186.30點，跌幅1.34%；費城半導體指數下跌77.278點，跌幅2.42%。台積電美國存託憑證（ADR）震盪收低，跌破100美元大關，收在99.29美元，下跌1.23美元，跌幅1.22%。

台積電上週在外資連日賣超共5萬4029張，股價自新台幣589元滑落至567元，下跌22元，市值縮水5704億元，滑落至14.7兆元。

據統計，台積電持股1000張以上的大股東人數降至1528人，上週減少4人；持股800張至1000張的股東人數也降至196人，減少3人。

台積電零股股東人數則攀高至75萬9553人，增加1萬5913人；持股1張至5張的股東人數也攀升至39萬4570人，增加1萬2422人。台積電股東總人數升至124萬97人，再創歷史新高紀錄，單週增加2萬9681人。

台積電董事長劉德音日前表示，上海封城影響手機、電腦及電視需求，不過車用電子、高效能運算及物聯網需求依然強勁，台積電僅依據需求變化，調整優先順序，全年資本支出與展望維持不變。台積電資本支出400億至440億美元，美元營收將成長25%至29%。

法人預期，台積電第2季產能將持續滿載，隨著工作天數增加，季營收可望較第1季再成長個位數百分比，續創歷史新高紀錄。

除俄烏戰爭持續延燒，中國大陸疫情蔓延，上海及昆山等地採取封控措施，對於原物料供應、供應鏈運作和市場需求等都將造成影響，台積電釋出的訊息將為市場研判未來產業景氣的重要參考依據。

英特爾（Intel）積極擴大全球布局，搶攻晶圓代工市場，台積電與英特爾、三星（Samsung）的競爭態勢備受市場關注；此外，台積電在高雄及美國和日本等海內外擴充進度也是市場關心的重點。

台積電股價走勢疲弱，上週影響大盤指數約183點，台積電14日的法說會能否重振市場信心，將是投資人本週關注的焦點。（編輯：林淑媛）1110410