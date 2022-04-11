外資賣股兩手策略？ 金管會：9家券商23日前提交說明

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金管會主委黃天牧（圖）11日表示，證交所已針對出具台積電分析報告的9家外資券商，要求23日以前提交書面說明，屆時會先確定外資券商是否確實有一邊喊買、一邊反手賣的情形，若有確實事證就會處理。中央社記者謝佳璋攝 111年4月11日

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（中央社記者謝方娪台北11日電）外資券商兩手操作引起市場關注，金管會今天強調，證交所已要求9家出具台積電分析報告的外資券商，在4月23日以前提交書面說明，後續若查到具體事證，將依法處理，不只祭出警告。

立委先前批評，外資一方面發報告看好台積電，實際卻連18賣，形同坑殺台灣散戶，在3月時要求金管會1個月內提交調查報告。民進黨立委郭國文今天在立法院財委會指出，近10年有9家外資券商出現缺失挨罰，不過金管會基本上僅祭出警告，這次是否又會「高高舉起、輕輕放下」。

黃天牧說，證交所已針對出具台積電分析報告的9家外資券商，要求4月23日以前提交書面說明，屆時會先確定外資券商是否確實有一邊喊買、一邊反手賣的情形，若有確實事證就會處理。郭國文追問，有必要進行政處分就會處分？黃天牧說「是」。

金管會證期局長張振山會後受訪指出，過往外資券商缺失態樣主要是將報告提供給非簽訂推介契約的客戶等，情節相對輕微，因此予以警告；此次尚未調查完畢，若有確實事證，將會依法處理，不只是祭出警告而已。

據金管會統計，自2013年至今年為止，共有9家外資券商出具報告有瑕疵，遭金管會或證交所開罰，其中有2家吃下「警告」處分，影響券商申請現有業務或新增業務，1家遭「糾正」，6家遭處「注意改善」。（編輯：潘羿菁）1110411