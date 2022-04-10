贏過台積電 聯發科、聯詠及瑞鼎平均年薪逾500萬元

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（中央社記者張建中新竹10日電）IC設計廠聯發科、聯詠及瑞鼎去年獲利表現亮麗，員工薪水也隨著水漲船高，平均年薪逾新台幣500萬元，較台積電246.3萬元高出1倍以上。

隨著去年財報出爐，上市櫃科技廠員工分紅陸續曝光，日前網路瘋傳一份疑為聯詠員工的薪資明細，分紅高達1120萬元，讓聯詠成為各界矚目焦點。聯詠對此表示，無法辨別網路訊息真偽，不過今年分紅會比去年好。

其實除了員工分紅隨著企業獲利躍升而激增外，國內外廠商在人才嚴重短缺、人力市場激烈競爭下，近年紛紛進行結構性調薪，卯足全力展開搶人大戰，讓企業員工整體薪資普遍高漲。

半導體微影設備大廠艾司摩爾（ASML）於2021年7月針對台灣員工進行一波調薪，今年初再次調薪，估計自去年7月起，短短半年內調薪幅度高達15%至19%。

據公開資訊觀測站資料，各界眼中的「護國神山」台積電，去年員工平均年薪為246.3萬元，較2020年的239.2萬元增加約2.97%，增幅不如外界想像高，可能是因員工人數自4萬7917人，增至5萬4193人，平均每名員工可拿的分紅不增反減影響。

聯發科、聯詠及瑞鼎去年獲利倍數成長，員工薪資同步躍升，3公司去年員工平均年薪皆超過500萬元，足足比台積電高出1倍以上水準，增幅50%起跳，相當優渥。

其中，聯發科去年員工平均年薪513.79萬元，增加50%；聯詠員工平均年薪也達516.2萬元，增加58.39%；瑞鼎員工平均年薪更高達611.9萬元，爆增152.27%。

除營運情況外，企業制訂員工薪資政策同時會評估物價及市場薪資水準，科技業員工今年薪資依然成長可期，台積電董事長劉德音日前便說今年例行性調薪的幅度「大家都會很開心」，也讓台積電員工充滿期待。（編輯：張良知）1110410