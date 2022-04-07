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聯發科3/141

聯發科拿下高鐵新竹專二區 擬90億建大樓衝刺研發

2022/4/7 17:43
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（中央社記者張建中新竹7日電）手機晶片廠聯發科取得高速鐵路新竹車站特定區車站專用區（二）開發經營案的最優申請人資格，預計斥資新台幣90億元興建辦公大樓，以因應未來發展與吸引人才，並持續帶動半導體產業研發動能。

交通部鐵道局今天發布新聞稿指出，鐵道局辦理高速鐵路新竹車站特定區車站專用區（二）開發經營案招商，以設定地上權方式引進投資人開發經營。經召開綜合評審會議，由聯發科取得最優申請人資格。

鐵道局表示，這一招商案土地面積約5252坪，最大總樓地板面積達1.57萬坪，為70年地上權案。聯發科預計投資約90億元辦理開發，預期可引進3000個就業機會，將帶動高鐵站區周邊發展。

聯發科表示，看好未來營運前景，除啟動大規模徵才外，為因應人力及業務成長需求，近期取得高速鐵路新竹車站特定區車站專用區（二）開發經營案最優申請人資格，將運用高鐵的交通便利性，擘劃公司發展長期營運需要，擴充研發人員辦公室及實驗室，吸引優秀研發人才，持續帶動半導體產業研發動能。（編輯：楊蘭軒）1110407

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