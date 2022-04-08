台積電3月營收攀史上次高 首季營收近5千億超乎預期

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（中央社記者張建中新竹8日電）晶圓代工廠台積電自結3月營收新台幣1719.67億元，為歷史次高水準，整體第1季營收達4910.76億元，創單季營收歷史新高，並超出營運目標。

法人表示，隨著營運恢復常態，工作天數回升，是台積電3月營收回升的主因。台積電3月營收1719.67億元，月增17%，年增33.2%。

台積電第1季營收4910.76億元，超越4581.6億至4747.2億元的營運目標，改寫單季營收歷史新高紀錄，季增12.07%，也較去年同期增加35.5%。

法人指出，高效能運算和車用電子市場需求強勁，加上代工報價調漲，以及新台幣匯率相對有利，是台積電第1季營收創高的主要動力。

台積電預計4月14日召開法人說明會，董事長劉德音日前說，中國大陸上海封城影響手機、電視等產品市場需求，不過，台積電今年資本支出與營運展望不會改變，資本支出400億至440億美元，美元營收將成長25%至29%。（編輯：潘羿菁）1110408