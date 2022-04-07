蘋果29日公布財報 手機景氣與供應鏈備貨成焦點

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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）蘋果（Apple）將於29日公布今年第1季財報，包括平價5G版iPhone SE 3需求與備貨狀況、供應鏈供貨、智慧型手機景氣、下半年新品進展等，預期將是法人關注焦點。

蘋果將於美國時間28日下午（台灣時間29日上午）公布2022會計年度第2季（截至今年3月底）的季度財報，國外科技網站MacRumors日前指出，蘋果截至3月底的單季營運通常是季節性淡季表現。

蘋果在3月上旬舉行線上春季發表會，公布支援5G連網功能的平價版iPhone SE 3和iPad Air新品，以及新款桌上型電腦Mac Studio、Studio Display顯示器等，外界關注新品銷售狀況。

市場評估新平價iPhone SE 3需求不如預期，外資法人日前報告預估，今年上半年備貨量將從原先1800萬支下修至1200萬支。

俄羅斯入侵烏克蘭戰事延長，歐美擴大制裁俄羅斯，加上美國聯準會（Fed）官員釋出加速升息和擴大縮減資產負債表訊息，市場疑慮通膨風險增加，加上原物料價格持續高檔、中國上海和昆山封城影響，外界也關注蘋果供應鏈供貨狀況。

蘋果先前預期到3月底的單季，產品受供應鏈影響程度低於到去年12月底的單季。

通膨風險未解、加上中國COVID-19疫情影響，中國主要安卓（Android）智慧型手機品牌商傳出砍單消息，市場對上半年全球智慧型手機銷售看法趨於保守，外界也關注蘋果上半年iPhone整體出貨表現。

蘋果應用處理器晶圓代工夥伴台積電董事長劉德音日前指出，中國大陸採取分區封控措施，手機、電腦與電視需求已受到影響。

外資法人先前指出，上半年電子代工服務（EMS）廠商在整體iPhone備貨量仍可維持在1.11億支，主要是因應疫情，電子代工服務廠商採取預防措施，提高iPhone 13系列備貨量，可抵消iPhone SE 3需求趨緩。

外資預估，第1季EMS廠商在整體iPhone備貨量約6300萬支，較去年同期5000萬支增加25%至26%，第2季備貨量約4900萬支，較去年同期4200萬支增加14%至15%，上半年整體iPhone備貨量估較去年同期9200萬支成長20%。

蘋果下半年新款iPhone 14系列進展也是法人關注焦點，產業分析師郭明錤先前預估，下半年4款iPhone 14新品中，只有iPhone 14 Pro和14 Pro Max處理器升級至A16晶片規格，iPhone 14和14 Max處理器維持與iPhone 13等級A15晶片規格。

日系外資法人先前評估，高階版iPhone 14 Pro系列A16應用處理器採用台積電4奈米先進製程，中階版iPhone 14系列A15應用處理器，也是由台積電代工生產。（編輯：郭無患）1110407