電子傳產表現亮麗 去年營收逾32兆寫歷史新高

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（中央社記者梁珮綺台北11日電）經濟部今天表示，受惠5G、高效能運用、車用電子等新興應用拓展，加上終端需求續溫，帶動電子、傳產營收成長，去年第4季達新台幣9兆2492億元，創歷年單季新高；全年則衝破30兆，來到32兆8002億元，同樣刷新歷史紀錄。

經濟部統計處上午公布去年第4季製造業及營運概況調查報告，公布製造業營收及固定資產增購情形。

報告指出，含海外生產收入在內，去年第4季製造業營收達9兆2492億元，創歷年單季新高，年增13.9%；全年則衝破30兆，來到32兆8002億元，同樣刷新歷史紀錄，年增19.3%。

統計處分析，由於5G、高效能運用、車用電子等新興應用拓展，以及雲端資料服務需求暢旺，推動資訊電子產業營收攀升，加上全球景氣穩定成長，終端需求續溫，化學、鋼鐵、機械等各主要傳統產業營收均呈兩位數正成長。

除了營收表現亮麗，統計處表示，製造業在國內投資設廠、擴增產線金額也不斷增加，去年第4季製造業國內固定資產增購金額為5881億元，創歷年單季新高，年增36.9%；全年則為1兆9234億元，寫歷史新高紀錄。

按固定資產型態來看，機械及雜項設備金額最多，去年第4季為4827億元，年增38.2%、全年為1兆5801億元；房屋及營建工程次之，去年第4季為1016億元，年增33%、全年為3302億元。

進一步觀察行業別，固定增購金額最多的是電子零組件業，去年第4季達4035億元，寫歷年單季新高；全年則有1兆3277億元，年增41.9%，同樣寫歷史新高。

統計處分析，由於半導體需求暢旺，相關廠商積極投資先進及成熟製程，帶動化學材料及機械設備業者投資增加，化學材料業去年第4季增購299億元，年增50.1%、全年963億元；機械設備業去年第4季增購143億元，寫歷年單季新高，年增38%、全年438億元。

展望未來，統計處表示，隨半導體業者擴大資本支出，帶動國內外供應鏈廠商深化在台投資，加上台商回流、離岸風電產業鏈在地化逐步落實，可望延續製造業投資動能。（編輯：蘇志宗）1110411