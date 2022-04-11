電信三雄財報亮眼 中華電蟬聯首季EPS王

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（中央社記者江明晏台北10日電）電信三雄首季財報出爐，均超越財測表現，中華電受惠行動等各項業務挹注，3月營收雙位數成長，每股賺0.36元，贏過台灣大的0.34元和遠傳的0.25元。

累計前3月，中華電也以每股賺1.16元的成績蟬聯EPS王。

中華電信今天公布111年3月合併自結營收173.2億元，較去年同期顯著成長。銷貨收入因商品銷售增加及手機銷售支數與單價提升，營收達雙位數成長，加上核心業務延續成長趨勢，帶動整體營收持續走揚。

行動業務部份，隨著中華電5G用戶數與整體090門號數持續增加，行動服務營收維持成長態勢，行動月租型ARPU年增4.1%，已連續12個月成長；寬頻接取營收與數據網路營收也受惠於數位生活型態及宅經濟發展，升速客戶數與固網寬頻營收持續雙成長，寬頻ARPU年增3.4%，自110年度起已連續15個月成長。

中華電資通安全業務表現亮眼，營收因大型系統維護案入帳而大幅成長，防疫相關專案入帳也推升雲端與行動資通訊營收表現。

中華電3月歸屬於母公司業主淨利為27.8億元；每股盈餘為0.36元，較去年同期增加0.01元。與第1季財測達成率相較，營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率皆超越預期。

截至3月底止，中華電光世代寬頻用戶數為369.8萬戶，其中100Mbps以上客戶達205.1萬戶，300Mbps以上客戶達68.7萬戶，高速用戶數因防疫居家需求而持續成長。MOD客戶數達205.7萬戶，行動通信總客戶數達1198.2萬戶。

台灣大哥大公布3月自結合併營收133.8億元，合併稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）為28.6億元，營業利益14億元，稅後淨利9.6億元，稅後EPS為0.34元。111年自結第1季合併營收397.9億元，EBITDA為84.6億元，營業利益41.0億元，稅後淨利為27.2億元，稅後EPS為0.97元。

台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，3月5G、電商、家用寬頻三大成長引擎同步推升合併營收，年增幅擴增至14%，使第1季合併營收年成長來到13%，其中電子商務營收年增28%。

台灣大說明，電信業務方面，3月行動服務營收持續較去年同期成長，mo幣多、好速成双、Disney＋三大獨門方案推動續約月租費持續提升，使智慧型手機月租用戶ARPU已連續10個月年成長，此外，資通訊（ICT）、雲端、物聯網（IoT）等企業相關業務也明顯增溫。

獲利方面，台灣大說，三大引擎持續帶動獲利表現，合併EBITDA年成長9%，其中電信受惠於營收增長與佣金補貼效率持續提升，EBITDA年成長達6%。因電信業務折舊攤提增幅縮小以及電子商務獲利率攀升，3月合併營業利益年增達15%。

不過，台灣大表示，稅後淨利年減主要受去年同期業外與所得稅基期較高影響，如排除一次性因素，稅後淨利年增約25%。其中，投資的AppWorks Fund III進入收成期，本月貢獻稅後淨利達3.3%。

遠傳電信3月合併總營收為71.08億元，年成長率達8.1%。合併稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）為25.51億元，年成長率高達10.3%；稅後淨利為8.27億元，單月每股盈餘（EPS）為0.25元，年成長率達29.9%。

累計至今年3月，遠傳財務績效表現亮眼，合併總營收、合併EBITDA及稅後淨利年成長率分別為5.1%、11.3%及28.4%；累計稅後每股盈餘（EPS）為新台幣0.71元。2022年第1季營收、合併EBITDA、EPS皆超越財測目標，EPS達成率為104.1%。

遠傳說明，受惠於5G用戶穩定成長、總用戶數持續增加， 3月份行動通訊業務表現亮眼，不僅行動服務營收年成長率達2.6%，客戶每月平均貢獻度（ARPU）年成長率達2.7%，連續13個月正成長；月租型ARPU年成長率1.7%，為2020年2月以來新高。

遠傳表示，數位轉型效益持續顯現，2022年3月新經濟營收年成長率達24%，其中資通訊業務營收年成長幅度達36%，主要受惠於物聯網服務、雲端服務和企業專網專案營收。個人數位服務方面同樣延續成長動能，包含遠傳friDay購物年成長率達23%。2022年第1季新經濟營收占比達18.4%，年成長率高達27%。（編輯：楊凱翔）1110411