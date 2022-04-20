本土疫情升溫 5G、寬頻申辦量激增

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（中央社記者江明晏台北20日電）本土疫情再升溫，遠傳電信觀察到，5G和寬頻雙網申辦量翻倍成長，以120M與300M為主力銷售類型，台灣大寬頻也推出為期6個月的短期「防疫專案」。

遠傳電信推出多元防疫專案，攜手寬頻夥伴合作推出大雙網方案，同時申辦 5G行動上網和光纖飆速上網，999元起，遠傳老客戶加辦光纖上網，每月最低費用479元起，平均每日不到16元。

根據遠傳觀察，隨著確診案例數飆高，不少企業、學校重啟居家辦公、遠距教學，順暢網路尤其不可或缺，帶動大雙網3月單月申辦量翻倍成長，以120M與300M為主力銷售類型，銷售主力區域包含雙北、基隆、桃園、台南、高雄等都會區。

配合民眾短期居家辦公、遠距教學需求，遠傳也有易付上網防疫包方案，提供2個月不限速吃到飽，促銷價1199元，免綁約，還贈送網內語音通話2000元，國內通信費100元等。

近日全台COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，部分學校、企業再次啟動遠距教學、居家或分流辦公，台灣大寬頻為讓民眾在家視訊學習、遠端會議不卡頓，即日起推出為期6個月的短期「防疫專案」，每月699元，有120M光纖上網與HD99高畫質套餐，以及半年機上盒MyVideo月租與3個月Disney+無限看。（編輯：趙蔚蘭）1110420