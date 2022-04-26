旺宏第1季每股純益1.58元 將鎖定車用5G應用市場

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（中央社記者張建中新竹26日電）記憶體製造廠旺宏第1季稅後淨利29.29億元，創歷年同期新高，每股純益1.58元。董事長吳敏求表示，第2季各產品價格可望持平或上揚，今年營運仍將有不錯成長。

針對中國大陸廠商長江儲存打進蘋果（Apple）供應鏈，吳敏求說，旺宏對打入蘋果供應鏈沒有興趣，主要鎖定高品質的應用市場，如車用、工業、5G及基地台領域。

旺宏下午舉行線上法人說明會，公布第1季營運結果。受淡季效應影響，旺宏第1季營收滑落至新台幣115.98億元，季減20%，不過仍較去年同期增加20%，為史上同期新高。

受惠產品成本改善與售價提升，旺宏第1季毛利率攀高至48.3%，較去年第4季拉升1.1個百分點，並較去年同期大幅拉升14個百分點，為史上同期次高水準，稅後淨利29.29億元，季減21%，年增220%，每股純益1.58元。

吳敏求說，在唯讀記憶體（ROM）產品方面，與客戶任天堂維持良好關係，客戶的Switch產品銷售依然熱絡，預期今年的業績應可與去年差不多。

吳敏求強調，旺宏已有高達80%業績來自非電腦及消費市場，因此不能拿旺宏跟其他公司相比。每季寫報告看衰旺宏的人，沒有知識，炒股票炒過頭，這種不負責任的做法會被投資人唾棄。

吳敏求表示，即便電腦市場下滑，旺宏在電腦市場比重小，包括編碼型快閃記憶體（NOR Flash）等產品第2季價格可望持平或持續上揚，預期今年營運仍將有不錯成長。

至於中國大陸封城政策，吳敏求表示，對第1季影響不大，不過對中國大陸經濟及生產會有影響，對區域會造成影響，來自大陸的訂單減少，台灣訂單則增加，日本、歐洲及美國市場沒有影響。

至於5B廠擴產情況，吳敏求說，目前無塵室差不多建好，將進行測試，隨後將進行裝機，預計年底有機會小量量產。旺宏96層3D儲存型快閃記憶體（NAND Flash）產品也計劃於今年底量產。

旺宏去年每股純益6.48元，預計每股配發1.8元現金股息，配發率約27.77%，法人問及是否未來隱含獲利可能衰退。吳敏求表示，不是公司賺錢就要配發很多股利，台灣這種「速食麵」文化很糟糕。

吳敏求說，公司的現金要做多方面的用途，股利政策希望長期穩定，待未來獲利穩定，會考慮增加股利，希望能夠成長到每股2元。（編輯：林淑媛）1110426