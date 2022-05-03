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中華電首季每股賺1.16元 5G用戶ARPU增35%

2022/5/3 17:22（5/3 19:55 更新）
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中華電信3日公布自結2022年第1季合併營運成果，第1季合併營收新台幣512.9億元，較2021年同期增加2.4%。（中央社檔案照片）
中華電信3日公布自結2022年第1季合併營運成果，第1季合併營收新台幣512.9億元，較2021年同期增加2.4%。（中央社檔案照片）
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（中央社記者江明晏台北3日電）中華電信今天舉行法人說明會，第一季各項指標均達成財測預期，續5G約客戶平均月繳金額（ARPU）提升達35%。

中華電信公布自結2022年第1季合併營運成果，第1季合併營收新台幣512.9億元，較2021年同期增加2.4%；歸屬於母公司業主淨利為90.2億元，增加2.5%；每股盈餘1.16元。

中華電信2022年第1季EBITDA為212.9億元，較2021年同期增加3.5%，EBITDA margin為41.51%，2021年同期為41.08%。

中華電董事長謝繼茂表示，中華電信在2022年落實組織轉型，以新的組織架構積極發展業務。儘管面臨COVID-19疫情升溫及國際局勢緊張的挑戰，第一季各項指標均達成財測預期。

針對中華電資費促銷，法人詢問是否會影響到財務表現，中華電認為，不會有嚴重的影響。

行動業務部分，中華電行動營收及行動客戶市占持續站穩領先地位，5G持續滲透帶動行動090月租型ARPU年成長3.2%（不含物聯網門號），且續5G約客戶平均月繳金額提升達35%。此外，固網寬頻及HiNet客戶數持續成長。

個人家庭事業群持續成長，中華電說明，主因是市場強勁的需求及數位發展商機，中華電於第一季推出三網飆配方案（固網寬頻+行動+Wi-Fi），以此吸引更多行動與固定寬頻的消費者；家用Wi-Fi設備數較去年同期成長29%。

中華電個人家庭事業群營收為327.2億元，增加2.2%。行動服務營收因月租型客戶數成長及客戶升級至5G服務，增加4.9%。固網服務營收增加2%，主因宅經濟持續發酵，帶動升速客戶數成長。銷貨收入減少1.5%，主要因智慧型終端受疫情影響而供貨不穩。

企業客戶事業群第一季事業群營收為158.1億元，增加2.1%，主因為行動服務及固網服務營收分別增加7.1%及0.3%。ICT業務營收因部分專案延遲入帳而減少7.2%，惟全年ICT營收預估將維持正成長，5G企業專網營收也是去年同期的3倍。

國際電信事業群營收為17.1億元，增加13.8%，主要因國際客戶對IDC、雲端及ICT服務的需求不斷增加。

截至2022年3月底，中華電行動電話客戶數為1198萬戶，較去年同期增加5.3%；行動090月租型ARPU為515元，較2021年同期增加3.2%。

截至2022年3月底，中華電信寬頻客戶數為435萬，較2021年同期增加0.3%；光世代寬頻客戶數為362萬，較2021年同期增加1.1%。整體固網寬頻營收為105.1億元，增加4.4%，固網寬頻ARPU為760元，較2021年同期增加3.5%。（編輯：林興盟）1110503

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