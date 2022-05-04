是德科技：今年供應鏈受限可改善 6G估2028年問世

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（中央社記者鍾榮峰台北4日電）量測設備大廠是德科技（Keysight）今天表示，產業供應鏈受限狀況今年可望改善，預估2028年5G網路將無所不在，而首個6G商用網路有機會在2028年問世。

是德科技今天中午舉行科技趨勢交流會，展望5G應用，台灣是德科技行銷處副總經理羅大鈞指出。今年5G大規模部署，裝置認證、網路上線同時並進，隨著開放式無線接取網路（O-RAN）漸成熟，5G部署規模將持續擴大。

羅大鈞表示，今年5G裝置滲透率將提升，業界開發重心在低延遲、高可靠性的新型工業物聯網設備，因此郊區的5G覆蓋範圍仍將有限，而5G輔助的Level 4等級自駕車，今年不一定能亮相。

羅大鈞預期，2028年5G網路將無所不在，除了行動通訊外，包括工業物聯網、數位醫療保健、智慧城市、以及延展實境（XR）應用等。

展望6G布局，羅大鈞預估，第一個商用6G網路有機會在2028年上線，各國產官研今年將擴大投資規模。

媒體問及供應鏈受限影響，羅大鈞指出，今年產業供應鏈受限狀況可望改善，是德科技自己有完善的供應鏈管理。

是德科技也看好量子運算應用，預估今年將有數家公司推出效能100 Q位元或更高的量子處理器單元（QPU），並投入雲端應用。

針對5G行動通訊、6G研究、衛星通訊和雷達應用，是德科技也推出多通道向量信號產生器，是德科技指出，相關應用使用寬廣的頻譜範圍，最高可到毫米波（mmWave）頻段，測試相關應用時，需使用超高頻寬的信號產生器，讓信號測試更精準。（編輯：楊蘭軒）1110504