展現5G應用成果 陳耀祥：讓台灣成世界數位轉型典範

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（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）國家通訊傳播委員會今天在高雄舉辦「5G躍台灣 飆速Give Me Five」5G垂直場域體驗活動，國家通訊傳播委員會主委陳耀祥表示，台灣會更致力發展5G建設，盼成為世界數位轉型典範。

國家通訊傳播委員會（NCC）下午偕中華、遠傳、台哥大等電信業者，在高雄舉辦「5G躍台灣 飆速Give Me Five」5G垂直場域體驗活動，陳耀祥及高市副市長羅達生等人出席。

陳耀祥致詞表示，5G是數位生活、數位產業、數位轉型的重要基礎，台灣5G建設是非常成功的公、私協力模式，且不論建設或服務，也都在世界名列前茅。行政院在高雄推動「亞灣5G AIoT創新園區推動方案」，今天也看到很多具體成果。

陳耀祥說，5G應用廣泛，不只是商業競爭，也涉及公共領域，包含運用於關鍵基礎等，希望透過今天成果展現，讓國人和世界知道，台灣會更加發展5G建設，讓台灣成為世界數位轉型的典範。

羅達生致詞表示，亞灣5G AIoT創新園區可提供業者很好的研發運用環境，歡迎企業來高雄進行5G垂直應用。市府也和電信業者大力在高雄布建5G基站，約共布建3602個基站，連桃源區的南橫公路也能享受到5G的便利服務。

「5G躍台灣 飆速Give Me Five」5G垂直場域體驗活動，現場展示了無人機行動基地台、4D全視角AR服務、AI教練、遠距醫療、智慧旅運等多元創新應用。（編輯：黃世雅）1110505