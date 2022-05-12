電信業併購案9月底有譜？NCC：仍在審查無明確期限

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（中央社記者蘇思云台北12日電）台灣之星10日發生大斷訊，立委關注電信業併購案進度。NCC主委陳耀祥表示，業者提到的9月底是預計的合併基準日，並不是NCC的審核期限，強調不管合併案狀態，業者都要留意服務品質。

立法院交通委員會今天審查國家通訊傳播委員會（NCC）函送財團法人電信技術中心及財團法人台灣網路資訊中心111年度預算書案，並邀NCC主委陳耀祥備質詢。

民進黨立委許智傑、李昆澤關注電信業併購進度與消保權益，民進黨立委高嘉瑜則關注台灣之星訊號狀況以及業者公布涵蓋率情形。

陳耀祥表示，業者提到的9月底是預計的合併基準日，但並不是NCC審核期限，2個併購案都還在審查中，沒辦法明確說何時會有決議。接下來還要進行很多程序，包括合併後頻譜超過法定上限，涉及頻譜資源分配、市場競爭與消保權益，有些小型業者提供終身方案、經銷商部分要如何處理都得考量。

台灣之星廣告也推出號稱合併案前最後一檔，5G不限速吃到飽方案僅599元，立委關注如果合併案未過，這類廣告會不會引發民眾誤解與爭議。陳耀祥表示，合併案成功與否仍具不確定因素，萬一沒合併成功，有民眾要終止契約、也可能出現消費糾紛。

陳耀祥表示，會提醒業者要留意消保問題，萬一衍生問題都要妥善處理。如果涉及廣告不實，也可能會有裁罰問題。

高嘉瑜提到自己是台灣之星299元方案用戶，質疑業者是否即將要併購就擺爛。陳耀祥表示，在設備、客服、補償以及未來演練措施上，都會強化監督密度跟強度，不管合併案狀態，都要留意服務品質。

NCC目前在審查中的兩個電信併購案，分別是台灣大哥大合併台灣之星，以及遠傳電信合併亞太電信。（編輯：黃國倫）1110512