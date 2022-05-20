加拿大5G網路禁用華為及中興 中國批政治操弄

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（中央社台北20日電）加拿大以「國家安全」為由禁止華為及中興參與5G網路建設，中國駐加國大使館發文表達強烈不滿，指加國配合美國打壓中國企業，所謂的安全考慮，不過是政治操弄的幌子。

根據法新社報導，加拿大工業部部長沈潘（Francois-Philippe Champagne）19日宣布，有意禁止加拿大電信系統中納入華為與中興通訊的產品與服務，形容它們會讓國家安全面臨風險。

沈潘還說：「已安裝這類設備的供應商，將被要求停止使用並移除。」

中國駐加國大使館同日回應，表達嚴重關切和強烈不滿，指華為、中興始終保持非常好的網絡安全記錄，加方在沒有任何確鑿證據下以所謂國家安全為由，決定將有關中國企業排除在加國市場之外，嚴重泛化國家安全概念，違反市場經濟原則和自由貿易規則，損害中國企業合法權益。

中方表示，加方聲稱就上述決定與盟友協商，說白了就是要配合美國打壓中國企業。加方所謂的「安全」考慮，不過是政治操弄的幌子。中方將全面嚴肅評估這一事件，並採取一切必要手段維護中國企業的合法權益。

另根據環球網今天報導，華為加拿大副總裁維爾西（Alykhan Velshi）表示，所謂的「禁令」實際上只針對華為在加國業務的一個很小且正縮減的方面。但華為將仔細分析，確保遵守加中投資保護協議，但至少在短期內，華為仍將在加拿大的電信網路中發揮作用。

中國外交部發言人趙立堅去年10月表示，中國與加拿大經貿合作本質是互利共贏，加方應秉持客觀公正，獨立自主做出符合自身利益的選擇，為中國企業提供公平、公正、開放、非歧視的營商環境。

美國、加拿大、澳洲、英國及紐西蘭共組情報共享網絡「五眼聯盟」，其中加拿大原本是5國之中唯一還沒禁止或限制在5G網路中使用華為設備的國家，但如今也加入盟友排除華為的行列。（編輯：唐佩君/陳沛冰）1110520