中華電轉型奏效連3年成長 今年5G滲透率拚30%

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（中央社記者江明晏台北20日電）中華電信在轉型等策略奏效助攻下，近3年期間，電信營收翻轉向上，淨利與每股盈餘年年成長；今年將以5G創新服務拉抬5G升級動能，目標5G滲透率達30%。

中華電信將於27日舉行股東會，在致股東報告書中，中華電信表示，110年台灣經歷COVID-19疫情警戒，中華電仍繳出亮眼成績單，合併營收、獲利雙雙超越財測，年成長率同步成長，財務績效創下近4年新高。

觀察110年績效亮點，中華電以轉型、5G、永續三方並進的策略，從衰退重回成長軌道。108年至110年期間，電信營收翻轉向上，淨利與每股盈餘在3年內年年成長，更於110年創下每股盈餘4.61元佳績。

中華電「以客戶為中心」的組織架構於111年1月1日正式啟動，個人家庭、企業客戶與國際電信三大事業分公司全力衝刺業務發展，技術分公司則以技術及研發做後盾，支持業務單位衝鋒陷陣。

展望111年，中華電表示，將以5G創新服務拉抬5G升級動能，目標5G滲透率達30%，帶動行動每戶平均收入（ARPU）穩健向上；中華電看好元宇宙相關的虛擬體驗、沉浸體驗、零接觸應用等持續蓬勃發展。

中華電也提供客戶「行動寬頻、固網寬頻、家用Wi-Fi」的「三網飆配」，支持以個人家庭為中心的智慧應用服務，持續搶攻個人家庭市場。

企業客戶市場部分，中華電持續為客戶量身打造數位轉型方案，透過自主研發、廣結盟或轉投資，持續發展以資安、雲端、人工智慧、大數據、區塊鏈等新興技術為基礎平台的新興業務，包括智慧交通、智慧農業、智慧金融等整合服務，協助各行各業數位浪潮升級。

在落實永續方面，中華電以「綠化低碳、數位賦能、誠信透明」的願景，實踐ESG相關目標，透過汰換老舊基礎設施並發展網路功能虛擬化、公務車輛電動化等作為來減碳；預計至2030年，公司年排碳量將較2020年排碳量減半。此外，透過購買綠電與投資再生能源，加速推動IDC資料中心使用再生能源。（編輯：張良知）1110520