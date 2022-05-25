台南推5G應用 交通數據應用研發中心啟用

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

亞旭電腦在台南市南瀛5G研發大樓打造的交通數據應用研發中心25日啟用，台南市長黃偉哲（左）出席啟用儀式並參觀體驗相關科技研發成果。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年5月25日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南25日電）亞旭電腦在台南市南瀛5G研發大樓打造的交通數據應用研發中心今天啟用，將重點發展民生物聯網、車聯網與企業專網「三網」相關解決方案，致力發展新產業模式。

台南市長黃偉哲出席揭牌啟用儀式致詞表示，此次與「5G台南隊」之一的資通訊設備硬體製造業者亞旭電腦合作，在南瀛5G研發大樓設立首座數據應用研發中心，將重點發展民生物聯網、車聯網與企業專網等相關產業應用解決方案。

黃偉哲表示，市府團隊持續協助傳統產業與後端服務業推動升級轉型，推動5G相關技術與提升自主軟體研發能力，透過5G垂直專網的建置和應用驗證，協助更多企業在工業互聯網、智慧醫療、智慧交通及公共安全等領域取得先機。

黃偉哲說，目前半導體產業佔台南總體製造業約7成，市府與科技部攜手將沙崙及南科雙引擎分別規劃為「數據資料中心」及「數據聯網中心」，並在轄內重要據點展開5G相關新創育成、研發關鍵技術引進、及實證場域建置等。

台南市政府經濟發展局長陳凱凌指出，南瀛5G研發大樓為開放式的應用創新研發中心，建置先進的企業私有網路以及新一代WiFi網路；此外，市府跟科技部合作，將5G核心網路放在南科的國家機房中，可配合公部門的各式應用創新，彈性移置到各場域中，在第一線做創新研發實證實驗。

陳凱凌指出，希望南瀛5G大樓成為5G相關應用的前哨站，串聯南部半導體產業廊道，發揮磁吸效應，吸引更多企業進駐、加碼投資台南。（編輯：郭諭儒）1110525