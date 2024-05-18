台南爭取前瞻立體停車場補助闢建 6年核定13座

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（中央社記者張榮祥台南18日電）台南市爭取前瞻建設經費補助立體停車場闢建，6年來核定13座，遍布8個行政區，總經費新台幣75億1600萬元，預估共增加3844個小客車及2235個機車停車位，紓解停車需求。

台南市政府今天發布新聞稿指出，台南市民國107年迄今爭取核定前瞻建設經費補助13座立體停車場闢建，包括已開放使用「西門健康立體停車場」、「水萍塭地下停車場」，5月底全面開放「正生公園（體三）地下停車場」、日前核定「善化區LM陽光電城多目標立體停車場」、「新營區停五立體多目標停車場」等。

13座立體停車場遍布8個行政區，地方自籌2/3、中央補助1/3，總經費75億1600萬元，預估共增加3844個小客車及2235個機車停車位，且將全面導入智慧停車，使用APP即可查詢剩餘格位。

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市府交通局表示，已啟用的西門健康、水萍塭等2座立體停車場，使用率逾7成。「善化區LM陽光電城多目標立體停車場」、「新營區停五立體多目標停車場」，預定投入近10億元，將在善化區增加300個小客車及232個機車停車位，新營區增加216個小客車及61個機車停車位。

台南市長黃偉哲表示，台南市發展快速，近年科技產業進駐、又以觀光旅遊聞名，停車問題隨之而來，市府盤點停車熱區闢建立體停車場，並結合共融式運動公園、文化中心、里民活動中心、圖書館等，有效利用空間，滿足市民和遊客需求。（編輯：謝雅竹）1130518