台灣大攜手諾基亞優化5G 引進節能設備

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（中央社記者江明晏台北26日電）台灣大哥大今天宣布與諾基亞簽訂5G通訊設備擴充合約，進一步優化全台5G網路建設及覆蓋率，並以節能減排為5G設備採購優先考量，努力達成2040年全公司100%使用再生能源的目標。

台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣大與諾基亞長期合作，率先完成n28（700MHz）、n78（3500MHz）高低頻5G載波聚合（NR CA） 的連線測試。台灣大今年再度與諾基亞成為5G技術合作夥伴，除了進一步優化5G網路的涵蓋與速度，更將導入最新進的節能5G設備，積極替台灣節能減碳，實踐2050年淨零排放的承諾。

台灣大說明，為確保超過百萬的5G用戶能持續享受最佳整體上網體驗，並支援企業客戶最優質的應用場景，台灣大與諾基亞的合作除了導入5G 基站與Massive MIMO天線以外，還包括5G網路優化的解決方案，如4G/5G動態頻譜共享技術，將可進一步發揮台灣大在700MHz及2100MHz頻段所擁有的優勢。

台灣大為國內第一家完成次世代5G服務基礎SA（StandAlone）獨立組網的電信業者，本次合作協議也涵蓋發展邊緣雲平台、VoNR （Voice over New Radio）.方案，代表台灣大將持續偕同諾基亞領頭布建5G SA核心網路，發展網路切片（network slicing）及邊緣運算等真正驅動5G創新應用的關鍵技術，帶給企業用戶更多元的加值服務，打造商機。

此外，台灣大於去年底宣布推動與台灣之星合併，期望減少3G網路的重複維運和重複布建的4G基地台站點，若順利獲得主管機關同意，合併後將優先進行無線電頻率資源整合，攜手諾基亞共同提升台灣行動通訊基礎建設的建置成效。（編輯：楊凱翔）1110526