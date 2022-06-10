中華電攻5G醫療應用 啟動高雄榮家智慧長照

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（中央社記者江明晏台北10日電）中華電信積極投入5G智慧醫療應用，今天宣布推動「5G高雄榮家智慧長照計畫」，未來除將擴大規模至全台16所榮家，共計約8000床之外，更計畫開拓海外新興市場。

中華電信今天宣布，由中華電信集團子公司中華系統整合公司籌組研發團隊，在國家發展委員會、國軍退除役官兵輔導委員會及高雄榮民總醫院支持下，「5G高雄榮家智慧長照服務」正式上線啟動。

中華電指出，計畫結合5G AIoT感測設備及智慧眼鏡AR擴增實境等技術，搭配國產5G O-RAN打造的5G專網，於高雄岡山榮譽國民之家實際上線，並正式提供智慧長照服務。

中華電信董事長謝繼茂表示，中華電信身為高雄亞洲新灣區5G AIoT國際大聯盟的創始成員之一，除積極投入高雄亞灣區資通訊與5G網路建設外，也致力於將各種5G技術與實際應用結合，將5G AIoT的優勢推廣到各種垂直場域。

謝繼茂指出，台灣目前正逐步走向超高齡社會，對於銀髮樂齡與智慧長照的需求也日益增加，如何結合台灣的ICT資通訊產業、醫療技術與資源，提供高齡長者所需的照護服務，已成為目前非常重要的課題之一。中華電信與高雄榮民總醫院合作，並結合國內資通訊與醫療廠商，共同爭取到國發會5G智慧長照計畫，促成這次智慧長照服務的正式上線啟動。

中華電信與中華系統整合公司，在去年10月於高雄成功大樓宣布5G AIoT智慧醫療落地並與各家廠商簽約。隨即帶領團隊整合先進資通訊科技及醫療場域需求，運用5G、AIoT及AR等創新技術，升級醫事服務的效率與能力。

另外，在退輔會的指導下，共同將5G智慧醫療應用結合數位榮家轉型策略，提供國內養護機構數位轉型服務，協助岡山榮家導入5G AIoT技術，並與高雄榮總進行5G遠距會診，提升榮家診療效率，讓住民能在不出門的情況下，即可享受到完善的醫療照護。

中華電指出，未來除將擴大規模至全台16所榮家共計約8000床的範疇，並規劃與國內各長照機構合作，共同推動智慧長照服務，實現銀髮樂齡生活。未來除了持續支持台灣醫療產業的發展外，更計畫透過中華電信集團能量推廣至國際，將台灣軟硬整合的實力外銷，開拓海外新興市場。（編輯：蘇志宗）1110610