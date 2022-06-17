中華電衝刺5G創新應用 釋近千名基層ICT職缺

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北17日電）因應5G創新應用服務快速發展，中華電信今年度將積極擴大延攬相關人才，釋出近千名基層資通訊（ICT）人才職缺需求。

中華電啟動組織轉型，2022年起以三大事業群與三大技術群展開新一輪的轉型改造之路，持續領航5G發展，並聚焦電信核心業務及AIoT、雲端、資安等新興業務。

自COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，中華電信強化資通訊基礎建設布局，協助企業數位轉型，善用ICT科技防疫，更積極發展5G垂直應用，參與高雄亞灣5G AIoT創新園區發展，並持續推出多元的5G應用服務。

為因應5G創新應用服務快速發展，中華電信透過新聞稿表示，111年度將積極擴大延攬相關人才。

此外，為營造友善職場，落實員工子女照顧，中華電說明，自今年起實施育嬰減少工時制度，讓育有3歲以下幼兒的員工，每天可減少1小時工作時間，薪資照給且不影響全勤及考績，更率先員工全台設置9處「職場互助教保服務中心」，將於今年8月8日正式開學，讓員工能兼顧家庭。（編輯：楊蘭軒）1110617