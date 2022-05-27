經部發表5G垂直應用成果 助台廠搶7000億美元商機

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（中央社記者曾智怡台北27日電）經濟部技術處今天舉行「台灣5G垂直應用高峰會」，邀請仁寶電腦、和碩聯合科技等業者，分享多項5G創新垂直應用案例，協助台廠搶占全球近7000億美元5G垂直應用商機。

經濟部技術處與台灣5G垂直應用聯盟今天舉行「台灣5G垂直應用高峰會」，邀請仁寶電腦、和碩聯合科技、國眾電腦、神通資科、大同世界科技、富鴻網等業者分享智慧製造、智慧交通與智慧展演領域創新垂直應用案例，吸引線上、線下超過200位資通訊產業界人士參與。

經濟部技術處處長邱求慧透過新聞稿表示，根據電信大廠愛立信（Ericsson）去年11月底發表的「5G商業潛力報告」，5G將加速產業數位轉型，預計2030年帶動整體經濟價值達7000億美元。垂直應用市場中，製造業是引領5G行動專網市場成長的關鍵領域，預估產值可達147億美元；疫情的影響下，5G應用於活動展演場館的預估產值也高達79.2億美元。

邱求慧指出，自2017年至今，技術處投入新台幣64.71億元，支持產研進行5G技術研發，其中小基站技術、核心網路、及5G專網應用與系統等，皆已技術移轉至產業進行產品化，同步促進業者投資185億元，加速國內產業5G技術研發與垂直應用發展進程，預計可創造1120億元產值。

台灣5G垂直應用聯盟會長王超群表示，5G的高速度、低延遲、多連結3大特色，結合人工智慧、物聯網等技術，可在許多垂直應用領域帶來革新；聯盟也向政府提出產業建言，包括頻譜管理執照申請程序手續簡化、頻譜使用費用合理化等，期待即將公布的專網辦法可讓台灣掌握數位經濟發展契機。

多家業者今天在經濟部技術處A+業科計畫支持下分享亮點成果，例如和碩聯合科技打造國產5G O-RAN企業專網解決方案，有效解決電子工廠採用實體線布線困難、無法彈性部署的困境，讓工廠建置時間可縮短50%，有效的提升產線稼動率10%。

國眾電腦開發出台灣第一套「高危險型工廠場域5G智慧巡檢系統」，第一線巡檢員穿戴5G AR眼鏡自動拍攝管線影像，讓工廠遠端管理者可立即處理危險狀況，工班人員從巡檢效率提升1倍。

技術處表示，5G商轉自2019年起跑以來邁入第3年，目前全球已有超過200個5G商用網路，5G連接超過6.4億個終端設備，行動數據在過去一年增長43.5%，今年初MWC也將大會主題訂為「釋放5G連接的無限潛能」，顯見全球5G垂直應用發展將進入加速期，政府將持續深化與產業合作，一起開拓國際市場。（編輯：黃國倫）1110527