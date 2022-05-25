那指創21年來最長跌勢 法人看好5G扮反彈行情要角

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美股那斯達克指數連續第7週下跌，創21年來最長跌勢。法人指出，5G概念股不少已出現領先反轉向上的跡象，有機會帶領行情反彈。圖為時報廣場那斯達克交易中心外觀。（中央社檔案照片）

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（中央社記者韓婷婷台北25日電）元大投信表示，美股那斯達克指數連續第7週下跌，創21年來最長跌勢，在科技股已普遍下跌3成之際，率先反彈的全球5G族群有機會擔綱反彈行情的急先鋒。

元大投信分析，如半導體設備大廠的東京威力科創、5G毫米波天線大廠的立訊精密，和電源管理IC大廠的矽力-KY，相繼出現10%以上彈幅。觀察代表科技股的那斯達克和費城半導體指數已成功守住前波低點，近期相對傳統產業較多的美股道瓊工業指數強勢，隨著那斯達克指數已經連跌7週，技術指標進入超賣區，短期再跌空間有限，反彈行情可期。

尤其，在未來重大科技發展如AI、元宇宙、自駕車等，扮演核心關鍵角色的5G概念股，不少已出現領先反轉向上的跡象，有機會是反彈行情的領頭羊。

元大全球5G研究團隊指出，近期市場擔憂美國聯準會升息恐導致經濟衰退，但觀察最新公布數字，美國經濟並沒有出現衰退跡象。以幾個指標性數據來看，美國4月新增非農就業42.8萬人，連續第12個月超過40萬人，失業率處在3.6%的歷史低檔，而消費者支出依然強勁，工業產出也連續第4個月出現增長，數據顯示美國經濟動能仍然相當穩健。

PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔則認為，2021至2022年羅素2000生技指數修正幅度高達62%，已來到近20年最大，顯示未來下檔空間有限，若能搭配具有防禦性質的醫療類股，更能增添未來掌握市場彈升的契機。

江宜虔表示，實質上醫療生技產業的創新能力不減反增，財報數據更是亮眼，與具有長期成長趨勢的主要產業相比，醫療產業目前已公布的第1季財報表現最佳，營收年成長率13.7%，淨利年成長率9.9%，營收獲利優於預期的比例超過8成。

柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠表示，觀察全球經濟正值換檔再上的階段，雖然短期因通膨、緊縮擔憂拖累市場，連帶使得許多高品質股票遭到錯殺，然而在面臨短期市場急遽修正時，投資人不免心慌而想出脫部位，不過未來如果回頭看，這不僅可能會出在低點，甚至可能錯失後續更佳的上漲潛力，建議在面臨逆風期，不妨耐心等待亂流過去，靜待先蹲後跳的機會。（編輯：張均懋）1110525