美股那指跌逾2% 社媒股Snap警訊拖累大盤

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美股24日跌多漲少，道瓊工業指數拉尾盤上漲48點；社群媒體公司Snap獲利警訊引爆科技股賣壓，那斯達克綜合指數跌逾2%。圖為時報廣場那斯達克交易中心。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年5月25日

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（中央社記者尹俊傑紐約24日專電）美股今天跌多漲少，社群媒體公司Snap發布獲利警訊後股價暴跌43%，科技股賣壓沉重，那斯達克指數跌逾2%。道瓊指數尾盤翻紅，終場上漲48點，拉出連3紅漲勢。

道瓊工業指數早盤一度跌逾500點，午盤反攻向上，終場上漲48.38點，漲幅0.15%，收在31928.62點。標準普爾500指數下挫32.27點，跌幅0.81%，收在3941.48點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌270.83點，跌幅2.35%，收在11264.45點。

受美國4月新屋銷售數據欠佳及企業獲利警訊連連影響，3大指數早盤一蹶不振，昨天大漲的氣勢盡失。午盤雖有起色，但通貨膨脹嚴重、聯邦準備理事會（Fed）積極緊縮貨幣政策為經濟前景帶來的疑慮猶存，股市擺脫近期頹勢深具挑戰。

Snapchat母公司Snap昨天警告總體經濟環境惡化超乎預期，本季營收與獲利預計無法達標，股價隨投資人信心崩盤暴跌43%，單日市值蒸發約150億美元。

其他社群媒體概念股遭池魚之殃，臉書（Feacebook）母公司Meta與Google母公司Alphabet股價分別跌逾7.6%、4.9%。

蘋果公司（Apple）股價下挫1.9%，扭轉昨天反彈4%的走勢。亞馬遜（Amazon.com）跌幅達3.2%，摜破52週最低價位。電動車大廠特斯拉（Tesla）股價大跌6.9%，年初以來跌幅突破40%。

費城半導體指數下跌2.46%。台積電美國存託憑證（ADR）跌逾3%。

道瓊指數尾盤翻紅，股價收漲1.1%的聯合健康集團（UnitedHealth）扮演主力軍，麥當勞（McDonald's）與國際商業機器公司（IBM）漲幅也都超過2%。

美股年初攻上歷史高點後遭遇亂流。聯準會為壓制盤踞在40年高點的通膨而啟動升息循環，且即將縮減規模9兆美元的資產負債表，在俄烏戰爭持續、糧食與能源價格高漲、中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情惡化擾亂供應鏈的背景下，投資人如坐針氈，股市波動加劇。

投資人高度關注標普500指數是否會從歷史高點拉回超過20%，遁入熊市（空頭市場）。這道關卡如突破，將意味美股自2020年3月COVID-19大流行初期超寬鬆貨幣政策點燃的多頭行情告終。

標普500指數20日盤中重挫，一度跨過熊市門檻，尾盤反攻才躲過。

美股昨天在金融股帶動下強彈，道瓊指數猛漲618點；標普500指數漲逾1.8%，進一步遠離熊市。但道瓊指數已連8週收黑，為1932年經濟大蕭條時期以來最長週線跌勢；標普500指數與那斯達克指數則是週線連7黑，為2001年網路泡沫破裂後最長頹勢。

今天指標科技股慘遭拋售時，地產、公用事業等防禦型股票買氣加溫，發揮撐盤作用。標普500指數11大類股中，公用事業股漲逾2%，表現最棒。

截至今天收盤，道瓊指數與標普500指數分別從年初歷史收盤高點回檔13.2%、17.8%，處於技術修正；那斯達克指數去年11月攻上歷史收盤高點後累計回檔29.8%，深陷熊市。（編輯：林憬屏）1110525