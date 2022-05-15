通膨、戰爭加劇大環境挑戰 美科技巨擘減少雇用

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（中央社巴黎14日綜合外電報導）從電商巨擘亞馬遜（Amazon）到社群媒體巨星臉書（Facebook），一度恣意成長的美國科技公司也因為時機歹歹而開始放慢招聘腳步。

法新社報導，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間看到業績蓬勃發展的線上巨頭，現在因為通貨膨脹、戰爭、供應鏈問題等而受到衝擊。

科技巨擘陸續通報今年頭3個月財報之際，企業縮衣節食成了共同主題。

臉書母公司Meta告訴分析師，公司持續展望美好未來的同時，也在調整雇用目標。

Meta發言人告訴法新社：「我們根據業務需求定期重新評估人才庫，依照這個期間的支出指引，我們正據此減緩人力成長。」

「但我們將持續擴大人力資源，確保我們聚焦於長期效應。」

美國員工人數第2多、總部位在西雅圖的亞馬遜透露，去年員工人數是2019年的兩倍，但現在員工已過度飽和。

亞馬遜財務長歐爾薩夫斯基（Brian Olsavsky）表示，今年首季變異株Omicron傳播減緩，休假員工返回崗位，亞馬遜「很快地從人手不足變成人力過剩」。

面臨世界首富馬斯克（Elon Musk）接管的推特（Twitter）也證實將暫停朝聘人力，甚至對一些高層主管提出離職方案。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1110515