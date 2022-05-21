美股震盪激烈 標普500指數自歷史高峰累跌20%

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（中央社紐約20日綜合外電報導）華爾街股市今天走勢震盪，標準普爾500指數自1月3日的歷史高點已累跌20%，主要因投資人擔心通膨飆漲減損企業獲利，以及持續升息打擊經濟成長。

這波累計跌幅達20%或以上，將確認標普500指數自冠狀病毒疫情造成華爾街股市2020年重挫以來，首度走入空頭格局。

科技股為主的那斯達克指數已進入空頭，自2021年11月高峰累跌幅度達30.7%。

投資管理公司Heartland Advisors執行長奈斯高維茲（Will Nasgovitz）表示：「在熊市過程中，很容易見到盤中震盪和反循環（counter cyclical）反彈走勢。」

他說：「我們可能將見到（標普500指數）空頭走勢。市場正在反映經濟變化，基本面出現一些裂縫。」

台灣時間今晨2時2分，道瓊工業指數下跌434.66點或1.39%，報30818.47點。

標準普爾500指數下跌58.60點或1.50%，報3842.19點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌251.77點或2.21%，報11135.32點。

費城半導體指數下跌98.27點或3.49%，報2792.03點。（譯者：徐睿承）1110521