美股震盪台股挑戰月線有望 下週股東會旺季來臨

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（中央社記者賴言曦台北21日電）美股因不確定因素激烈震盪，四大指數收盤漲跌互見，而台股下週將進入股東會旺季，金融族群也有法說會，還有台北國際電腦展也將登場，氣氛可謂是熱鬧滾滾。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）鷹派言論引發市場憂心，聯準會將為了抑制通膨採取更激進作法；另外，美國財政部長葉倫（Janet L. Yellen）這週也拋出全球恐面臨所謂「停滯性通膨」憂慮。

美股20日走勢震盪，收盤漲跌互見；道瓊工業指數終場上漲8.77點或0.03%，以31261.90點作收；標準普爾500指數上漲0.57點或0.01%，收在3901.36點；那斯達克指數下跌33.88點或0.30%，以11354.62點作收；費城半導體指數下跌7.678點或0.27%，收在2882.652點。

其中，標普500指數自1月3日的歷史高點已累跌20%，確認標普500指數自COVID-19疫情造成華爾街股市2020年重挫以來，首度走入空頭格局；而納斯達克指數則已進入空頭，自2021年11月高峰累跌幅度達30.7%。

至於台股方面，加權指數20日在台積電領軍下與美股跌勢脫鉤，終場收在16144.85點，上漲124.53點，漲幅0.78%，成交值新台幣1978.99億元，8大類股齊揚。加權指數本週上漲312.31點，週線終結連3黑。

三大法人20日同步買超，合計買超91.08億元。自營商買超2.35億元，投信買超16.85億元，外資及陸資買超71.88億元。

法人認為，美國官員雖強調抑制通膨，引發市場對繼續升息的擔憂，但相關消息已非新題材，且短期內影響市場的利空消息已陸續公布完畢，利空暫歇下，電子股有跌深反彈趨勢，帶動台股有望挑戰月線16300點壓力前回檔。

展望下週台股上市櫃公司動向，航運股中，攬貨業者台驊投控、遠洋航商陽明、萬海將陸續召開股東會，除了高股利政策題材外，最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）終結連17跌，指數止跌反升0.36%，預料運價及後市展望將是股東們關注的焦點。

航空族群股東會則由華航打頭陣，預料貨運展望、下半年客運解封題材將是股東們關心的話題。另外，聯亞、台泥、亞聚、中石化也都即將在下週召開股東會。法說會方面，下週國泰金、新光金、玉山金等都將輪番上場。

此外，台北國際電腦展（Computex）將於24日至27日以虛實整合方式展出，包括 AMD、NXP、Micron、微軟、NVIDIA、TI、台達電、宏達電等全球晶片和資通訊大廠皆受邀發表演講。（編輯：郭無患）1110521