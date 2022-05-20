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台股4月成交值月減逾3成 券商獲利衰退73%

2022/5/20 21:38
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﹙中央社記者潘智義台北20日電）台股4月成交值月減31.48%，證交所今天公布，全體證券商4月稅後淨利新台幣14.39億元，較3月衰退39.19億元，約73.14%；累計1至4月稅後淨利127.08億元，年減274.2億元，約-68.33%。

台灣證券交易所透過新聞稿說明，4月大盤總成交值約5.147兆元，較3月減少31.48%，使證券商經紀手續費收入僅48.42億元，較3月減少28.68%；4月自營出售證券損失及證券評價損失較多，使證券商自營業務呈現淨損失13.22億元，且較3月衰退9.81億元。

另外，4月承銷的證券評價損失較多，使證券商承銷業務呈現淨損失1.08億元，且較上月衰退3.74億元，約-140.6%。

證交所指出，累計今年1至4月證券商經紀手續費收入因大盤總成交值衰退，而較去年同期減少23.06% 1至4月經紀業務淨利216.09億元，較去年同期減少19.19%。

另今年截至4月加權股價指數為下跌趨勢，去年同期為上漲趨勢，使證券商自營業務呈現淨損失33.72億元，且較去年同期衰退199.96億元，約-120.28%。

證券商1至4月承銷業務淨利14.67億元，較去年同期衰退18.4億元，約-55.64%。（編輯：張均懋）1110520

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