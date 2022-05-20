台股本週漲312點終止3連黑 汽車類股漲最多

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台股20日收在16144.85點，較上週上漲312.31點，漲幅約1.97%，週線終止3連黑。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘智義台北20日電）台灣證券交易所統計，台股今天收在16144.85點，較上週上漲312.31點，漲幅約1.97%，週線終止3連黑；其中以汽車類指數上漲5.06%最大，航運類指數下跌3.7%最大。

證交所新聞稿指出，本週未含金融類指數上漲302.37點，漲幅約2.22%，未含電子類指數上漲133.13點，漲幅約0.71%，未含金融電子類指數上漲148.81點，漲幅約0.95%。

本週集中交易市場總成交金額為1兆1303.2億元，全體上市股票成交金額為1兆648.51億元，股票成交量週轉率為2.17%。

各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類3765.74億元，占全體上市股票交易金額35.36%；航運類1560.99億元，占14.66%；電子零組件類906.08億元，占8.51%。

本週成交量週轉率前3名產業依序為汽車類9.89%、電器電纜類9.79%、航運類6.99%。

累計今年初開盤迄今共89個交易日，集中市場總成交金額25兆7798.42億元，市場日平均成交金額2896.61億元，股票成交量週轉率48.28%、股票日平均成交量週轉率為0.54%。

證交所說明，今天全體上市公司總市值約新台幣50兆1519.69億元，較上週5月13日市值49兆1829.38億元增加9690.31億元，增幅約1.97%。（編輯：張均懋）1110520