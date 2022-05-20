台股將迎2兆元股息活水 投顧：短線低點已過

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（中央社記者江明晏台北20日電）台股跌深反彈，近6個交易日指數漲逾500點，投顧表示，市場認為通膨高峰趨近見頂，意味著「台股短線低點已過了」，預估外資將回流，搭配新台幣2兆元股息活水挹注，科技股將領軍重啟多頭。

美股四大指數持續拉回修正，台股今天由台積電領軍上攻，帶動台股與美股脫鉤，指數開高走高，終場上漲124.53點，以16144.85點作收，重回16100點關卡。

受到美國進入升息軌道、俄烏戰事等利空影響，台股今年從4月起就迎來一波大修正，下跌超過2000點；但在5月12日台股盤中下探15616.68點後，就展開跌深反彈行情，儘管期間偶有波動震盪，6個交易日內，大盤已反彈逾500點。

台新投顧副總經理黃文清接受中央社記者訪問時表示，從類股走勢觀察，美國兩次升息中，台股迎來兩波修正；前一次是由科技股領跌，近期一波修正則是金融、傳產、原物料為主，電子股已展開反彈。

他指出，電子股跌深反彈，顯示市場認為通膨高峰趨近見頂，不至於再進一步惡化，市場普遍預料美國聯準會（Fed）6月肯定會再升息，但加大力道的可能性很低，甚至未來升息步調會趨緩。

他進一步說，這也意味著「台股短線已經看到低點、低點已經過了」，加上台積電、聯發科等大型權值股都沒有破底，近期開始築底反彈，顯示台股反映美國升息的大部分利空，目前不少小型電子股反彈力道強，等到外資開始回流時，大型權值股如台積電可望有明顯回升趨勢，也將貢獻台股指數。

受到強勢美元影響，外資今年以來已經賣超台股逾7800億元。黃文清表示，這樣的情況實屬罕見，但升息利空既然大部分被反映，未來回流是遲早的問題，搭配即將進入除權息旺季，今年上市櫃公司整體配發股息有望超越2兆元，都將成為股市資金活水。

他認為，加上第3季業績的成長力道，預估6月美國聯準會開始公布縮表後，股市將能正式擺脫負面因素干擾，如果台積電能有效帶動，甚至能在年底前看到股市重回今年初的「萬八」關卡。

整體而言，他認為，今年的台股行情仍會是由電子股發動，科技股將扮演主流，除了先前跌勢重、基期低，營收獲利成長力道也會很強；而市場所擔憂的需求減緩疑慮，他表示，應可視為中國防疫封城的短期干擾，還在可控範圍，加上通膨有望趨緩，不用過度擔心。（編輯：張良知）1110520