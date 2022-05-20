台股量縮上漲 投顧：受惠拜登亞洲行關注科技股

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﹙中央社記者潘智義台北20日電）美股4大指數齊跌，但台股卻量縮逆勢上漲，法人認為，主因內資動作積極，但市場觀望氣氛仍濃所致，不過美國總統拜登的亞洲行帶動亞股皆漲，凸顯台股半導體、電動車供應鏈看俏。

加權指數終場收在16144.85點，上漲124.53點，漲幅0.78%，成交值新台幣1978.99億元，週線收紅312.31點，終結週線3連黑，8大類股齊揚。

萬寶投顧董事長朱成志接受電訪表示，在本土疫情不確定因素下，昨天台股重挫，接著美股持續修正，今天市場氣氛難免保守，擔心上演開高收低的戲碼，以至於成交量縮；實際上台股收盤卻與亞股同步大漲，其中最主要關鍵應是拜登（Joe Biden）的亞洲行。

朱成志說，拜登到訪日、韓卻避開兩岸，既可避免受政治議題紛擾，也因造訪三星等半導體產業，達到關心半導體、電動車產業供應鏈目的，而這正是台灣產業的優勢，所以包括台股在內的亞股今天都暫與美股稍微脫鉤，出現反彈。

他解釋，拜登此次亞洲行，頗有強化產業供應鏈的意味，現階段不是看台股指數漲、跌多少，而是科技股可望逐步轉強，投資人可留意由科技股帶動的反彈。（編輯：張均懋）1110520