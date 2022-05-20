首季金融帳淨流出創新高 央行：金融業布局海外債券

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北20日電）央行今天公布第1季國際收支，其中金融帳淨資產增加322.2億美元，是歷年單季新高。央行指出，證券投資淨資產增加也是歷年單季新高，主要跟美債殖利率攀升，金融機構積極投資海外債券有關。

中央銀行今天公布今年第1季國際收支，經常帳順差為306.8億美元，金融帳淨資產增加322.2億美元，央行準備資產增加2.6億美元。

第1季金融帳淨資產增加322.2億美元，意味金融帳淨流出，且金額持續擴大，已是連續47季淨流出。

央行官員表示，其中證券投資淨資產增加499.2億美元，是歷年單季新高，應該跟首季美國公債殖利率攀升近90個基點有關，保險業、銀行業積極布局海外債券；另一方面，外資減持台股，減少負債，一來一往之下，金融帳淨資產因此增加。

央行也補充，經常帳順差的國家，金融帳淨資產多呈增加，表示該國資金淨流出，不只台灣，中國大陸、日本、南韓、德國、泰國多有同樣情形。

第1季經常帳順差為306.8億美元，僅次於去年第4季，也是歷年同期新高，較去年同期增加48.5億美元，商品貿易順差為204.7億美元，較去年同期增加17億美元。央行官員表示，主要受惠於全球經濟復甦，且數位轉型及新興科技應用需求延續。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

服務收支順差43.4億美元，是歷年單季新高。央行官員表示，主要是貨運收入增加，而旅行收入為2.24億美元，較去年同期增加1400萬美元，整體水平是2020年第2季以來的新高，國際觀光有慢慢回溫，但是對照過去的規模，目前仍處於低檔。

第1季央行準備資產僅增加2.6億美元，央行官員表示，主要是國際美元走強，央行今年前3個月匯市有進場調節、拋售美元所致，導致準備資產增加幅度較小，是2012年第1季以來的新低。（編輯：張均懋）1110520