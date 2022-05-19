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美元走強 央行嚴宗大：對新興市場國家造成壓力

2022/5/19 15:30
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（中央社記者張璦台北19日電）央行副總裁嚴宗大今天表示，央行6月中旬理監事會將討論美國升息縮表，但整體判斷須參考國內外經濟、金融情勢變動；此外，美元近期持續走強不只影響台幣，對新興市場國家貨幣也造成相當大的壓力。

嚴宗大今天赴立法院經濟委員會進行「2022年下半年全球、亞太及台灣整體經濟、金融情勢的展望與分析」專題報告，並備質詢。

民進黨立委林岱樺表示，台灣百物齊漲之際，面對美國聯準會（Fed）6月料將再度調高利率，台灣央行是否跟進、各自理由為何，以及美元持續走強對台幣將造成什麼影響、將如何因應。

嚴宗大指出，美國因通膨特別嚴重，所以採取升息措施，而且過去長期實施大量寬鬆貨幣政策，所以也開始回收資產；台灣央行6月中旬召開理監事會，也將討論這一議題，不過，整體判斷基本上是參考國內外經濟、金融情勢變動決定政策方向。

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針對央行升息會考量哪些指標，嚴宗大說明，現階段各國最重要考量就是通貨膨脹，各國也會考慮勞動市場與薪資成長，以及升息對經濟成長與資產市場等影響，貨幣政策決策不會僅針對單一指標，而是綜合考量多重因素。

此外，嚴宗大說，美元強勢不僅是對台幣產生影響，近期美元快速升值，很多國家的貨幣兌美元呈現大幅度貶值，特別是新興市場國家面臨貨幣貶值壓力，許多新興國家有債務、通膨問題，所以美元走強對這些國家衝擊相當大，台灣央行在外匯市場適度調節以維持匯率動態穩定。（編輯：潘羿菁）1110519

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