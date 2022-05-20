停滯性通膨陰影籠罩 專家圈憂美明年步入衰退

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國財政部長葉倫（Janet L. Yellen）拋出全球恐面臨所謂「停滯性通膨」隱憂之際，金融圈與經濟學家也紛紛提出美國經濟恐於明年走入衰退的警告。

「華盛頓郵報」報導，儘管包含就業市場和消費支出在內的主要經濟指標依然強勁，但越來越多人擔心，在多年利率趨近於零之後，拉高消費者和企業的借貸成本可能導致突然的緊縮。聯準會（Fed）今年到目前已升息3碼，後續可能仍需積極升息以抑制通膨；疫情陰霾和俄烏戰事都持續加劇不確定性帶來的不安。

道瓊指數昨暴跌1164點創近兩年來最糟表現，美股3大指數今天續跌，標準普爾500指數（S&P 500）從近期峰值重挫逾20%，已瀕熊市邊緣。

穆迪分析公司（Moody's Analytics）首席經濟學家詹迪（Mark Zandi）說：「經濟衰退風險很高，高到令人不安且危機仍持續。想讓經濟在不陷入低迷下度過難關，需要聯準會做出極其巧妙的決策和一點運氣。」

就在這週，重量級財經圈人士紛紛示警。高盛集團（Goldman Sach）前執行長貝蘭克梵（Lloyd Blankfein）稱美國面臨「非常高」的衰退風險；富國銀行（Wells Fargo）集團執行長夏夫（Charlie Scharf）也說美國經濟「無疑正步入衰退」。

前聯準會主席柏南奇（Ben Bernanke）更直言美國需有進入「停滯性通膨」（stagflation）的心理準備；停滯性通膨指經濟成長低迷且高通膨。

目前已有零星數據表明經濟正在降溫，尤其一些對利率敏感的行業。業者已受到聯準會持續收緊貨幣政策的衝擊；4月份新建房屋趨緩，抵押貸款需求繼續下降。

由於成本上升和出於避免供應鏈中斷而積壓庫存，美國一些最大和最有影響力的零售商本週的銷售和利潤數字不佳，連帶引發股市崩盤。沃爾瑪（Walmart）股價17日暴跌逾11%，創35年來最大單日跌幅；達吉特（ Target）在季度利潤重挫52%後，股價昨暴跌26%。

高盛集團這週把第2季美國經濟成長預測下修至2.5%，理由是物價高漲與供應鏈持續不穩；美國政府4月底公布今年第一季國內生產毛額（GDP）負成長1.4%，當時大出各界意料之外。

華郵指出，包含歐洲和中國經濟衰退風險在內的國際動盪，使美國經濟前景黯淡。加息使美元投資更具吸引力，但美元走強不利出口，內外因素都增加美國經濟連兩季技術性衰退的可能性。

對經濟惡化的擔憂及疫情消費習慣又出現轉變，使包括 Netflix和Peloton在內一些雄心勃勃的科技新貴最近幾週都宣布裁員；推特（Twitter）和臉書母公司 Meta等已暫停徵才。全美上週請領失業保險人數增至 21萬8000人，儘管仍屬歷史低位但已達4個月新高。

與此同時，仍徘徊於40年高檔的通膨已成為拜登政府面臨的核心挑戰。食品、能源和住房等基本需求的價格上漲使民眾荷包大縮水，對經濟的看法也愈趨悲觀。美國本週汽油價格飆升至歷史新高，密西根大學一項關注消費者信心的指數顯示，美國民眾對其財務狀況和未來預期，在過去一年急遽看壞。

華郵指出即便美國能在短期內克服衰退，一些經濟學家仍擔心，以過去一年物價上漲8.3%這樣的急遽通膨速度，加上疫情持續帶來的供需失衡與相關應對政策所引發的效應，可能會滾雪球般演變成一場更嚴重的危機。

曾任歐巴馬政府顧問的哈佛大學經濟學教授佛曼（Jason Furman）說：「一些趨勢都讓我對1到3年內至感憂心，因為恐意味聯準會需更大力升息，但這也代表日後恐引發更大衰退。」

穆迪首席經濟學家詹迪表示，疫情相關的供應鏈混亂和俄烏戰事導致天然氣和大宗商品價格上漲，加劇經濟下滑的陰霾，如今他認為未來2年美國出現經濟衰退的可能性是5成。

詹迪說：「我們真的越來越走近懸崖邊緣，下一個要出現震盪的是房市，只差在震盪程度大小。」

美國4月份新屋動工數字下降，根據住房與城市發展部（HUD）和人口調查統計局（Census Bureau）本週發布的數據，已可窺見日後申請建築許可的件數會下滑。

房市疲軟已波及整個經濟。由於對房貸和融資需求減少，包括富國銀行等全美主要抵押貸款機構最近幾週已裁員數千人。（譯者：陳亦偉）1110520