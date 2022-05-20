證交所遭詐騙集團冒名 盼民眾慎防投資假訊息

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（中央社記者潘智義台北20日電）投資詐騙猖獗，詐騙集團利用通訊軟體、社群平台、簡訊、電話等方式、手法不斷推陳出新，台灣證券交易所今天表示，近日已遭詐騙集團冒用名義詐騙，盼民眾慎防投資詐騙訊息。

證交所透過新聞稿說明，近日有民眾接獲自稱是證交所的預錄語音來電，告知其有證券交易異常狀況，請其按鈕聯絡客服專線。證交所提醒，此為不肖分子冒用公司名義，向民眾進行詐騙，提醒民眾務必停看聽，注意風險，審慎判斷投資訊息真偽及來電機構真實性，以維護自身投資權益及保障財產安全。

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證交所強調，民眾若有發現金融機構遭到冒名或自身有遭受詐騙情形，可檢具相關具體事證，致電警政署反詐欺165專線，向司法檢調機關提出檢舉，或提供金管會轉請檢調單位查辦。

金管會為加快證券期貨相關不法案件的處理效率，除建置「受理民眾檢舉與陳情」專區，另與內政部警政署刑事警察局建立即時聯繫窗口，建置「防範非法證券期貨業宣導專區」，彙整合法證券商、期貨業、投信投顧業名單、非法態樣及投資警訊等內容。券商公會、投信投顧公會網站已設置「國際投資警示專區」及「非法業者警示專區」。（編輯：林興盟）1110520