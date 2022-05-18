美Fed主席鮑爾：通膨下降前會持續升息

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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）今天表示，聯準會要先看到經濟成長放緩與通貨膨脹減速的「明確」證據，才會讓經濟腳步放慢的作為退場。

美國這個全球最大經濟體正面臨40年來最快速的通膨，聯準會因此出手設法降低物價壓力，本月稍早宣布2000年以來最大幅的升息。鮑爾表示，決策者同意討論6月與7月進行另一波更積極的升息。

鮑爾在「華爾街日報」（The Wall Street Journal）的活動中說，「我們需要的是看到…成長從我們去年看到的非常高水位下降，下降到依舊是正值」，但能讓供給跟著上需求。

他說，聯準會必須看到「明確且令人信服的證據，證明通膨壓力正在減緩，且通膨下降；假如沒看到，就得考慮採取更積極的手段」。

他表示，但前景依舊混沌不明，前所未見的挑戰同時衝擊經濟，包括百年一見的疫情、持續的供應鏈問題、俄烏戰爭引發的商品、物價影響，以及始料未及的缺工。

鮑爾警告：「我們不知道經濟會怎麼走，現在許多全球性的事件帶來影響，真的非我們所能控制。」

聯準會在2020年3月疫情開始大流行時將基準利率下調至零，並向金融系統注入現金以避免嚴重下行，但隨著經濟在政府大規模刺激措施協助下復甦，聯準會今年開始收手，包括迄今兩度升息。

經歷2020年第2季的暴跌之後，美國經濟成長已經復甦，去年飆升5.7%；儘管今年前3個月GDP（國內生產毛額）出現收縮，但在截至3月的12個月中，消費者物價指數大增8.5%。

他表示，是否放慢升息會根據未來幾個月的數據「做出判斷」，但降低通膨的使命至關重要，因為價格穩定是「經濟的基石」。

這位最近被確認連任美國貨幣政策掌舵人的聯準會主席表示，經濟夠強勁，可以承受不斷上升的信貸成本，但恢復平衡的過程可能會有些許痛苦。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110518