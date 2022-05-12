美升息步調不明 4月國際債券發行金額年減近9成

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（中央社記者謝方娪台北12日電）受美國聯準會（Fed）升息步調不確定性干擾，國際板債市發行人和投資人皆轉觀望態度，今年4月新發行檔數僅9檔、年減13檔；發行金額6.99億美元，年減86.45%。

金管會今天公布國際板債市最新概況，今年4月國際債券發行檔數為9檔，和去年同期22檔相比，減少13檔；4月發行金額6.99億美元，相比去年同期51.59億美元，減幅近9成。

金管會證期局副局長蔡麗玲表示，近期國際債券市場受聯準會升息步調不確定性因素影響，發行人和投資人態度較觀望，金管會將請櫃買中心持續注意國際金融市場變化對國際板債市的影響。

此外，蔡麗玲指出，去年4月智利政府發行一檔15億美元債券，單檔發行金額較高，也墊高去年發行金額的基期。

截至今年4月底為止，國際債券提前贖回2檔、提前贖回金額3.55億美元；國際債券流通在外檔數達835檔，續創新高，流通在外餘額為2076.11億美元。

金管會也公布，5月1日至12日國際債券已掛牌7檔，掛牌金額1.99億美元；預計至5月底前將再發行6檔，發行金額1.62億美元。（編輯：潘羿菁）1110512