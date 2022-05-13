鮑爾經國會批准續任Fed主席 降通膨將是主要任務

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國中央銀行聯邦準備理事會（Fed）致力對抗通貨膨脹飆升之際，聯邦參議院今天批准鮑爾（Jerome Powell）二度擔任聯準會主席的任期。

法新社報導，受俄羅斯在烏克蘭戰事未歇、國際制裁俄羅斯和中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封鎖等影響，全球供應鏈混亂恐惡化的疑慮加深，美國參院在國內通膨創40年高峰之際表決通過，批准鮑爾續掌聯準會。

鮑爾在參院表決後聲明說：「我很高興見到參院向前邁進一步，批准我擔任聯準會主席的人事案，認同我控制通膨的工作訴求。」

美國通膨飆漲和汽油價格創新高，導致總統拜登民意支持度受創，他一再表示處理通膨是聯準會的主要任務。

鮑爾已表示，他目前工作重心將放在控制通膨上，但也承認過程可能令人痛苦。

鮑爾今天說，要將目前飆高的通膨壓低，將意味著美國民眾會經歷一些痛苦。

他重申有信心聯準會具有工具能讓經濟降溫，但也再度警告「讓通膨率降至2%的過程，也會帶來一些痛苦」。

鮑爾接受全國公共電台（NPR）「消費市場」節目（Marketplace）訪問時表示：「如果我們無法因應通膨高漲，這會是最痛苦的事。」

聯準會上週宣布2000年以來最大幅升息，表示未來幾個月仍可能有類似升息動作。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1110513