美4月消費者物價增幅減緩 通膨恐已觸頂

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）隨著汽油價格從歷史高點回落，美國4月消費者物價增幅大幅減緩，意味著通膨可能已經觸頂。但通膨仍可能維持高點一段時間，聯邦準備理事會（Fed）將持續踩煞車，讓需求降溫。

路透社報導，美國勞工部今天公布，4月消費者物價指數（CPI）和前月相比上揚0.3%，創下去年8月以來最小增幅。而和3月增幅1.2%相比，大幅減緩。3月的CPI創下2005年9月以來最大增幅。

不過，美國CPI增幅減緩可能是暫時性。

占4月通膨增幅減緩最多的汽油，價格再度攀升，本週初來到每加侖約4.161美元。根據能源情報署（Energy Information Administration），汽油價格4月一度跌到4美元以下。

美國4月為止的12個月CPI攀升8.3%，雖然是去年8月以來通膨年增率首度減速，但標誌著連續7個月年增率超過6%。美國3月通膨年增達8.5%，創下1981年12月以來最大年增率。

美國總統拜登（Joe Biden）10日坦承高通膨正對美國家庭造成痛苦，並說平抑物價是他的內政優先要務。

聯準會上週升息半個百分點，創下22年來最大升息幅度，並表示將從下月起減持債券部位。聯準會3月起展開升息循環。

根據路透社訪調的經濟學家預估，美國4月通膨將月增0.2%，年增8.1%。

月度通膨雖可能攀升，但年通膨可能進一步滑降。

中國防疫清零計畫對全球供應鏈帶來更多壓力，推升商品價格。空中交通和飯店住宿價格在夏季強勁需求和勞工短缺帶動下，也可能繼續攀升。

租金、機票和新車價格的穩定上揚，推升上月的基礎通膨率。

扣除變動較大的食品和能源價格，4月核心CPI攀升0.6%，而3月的增幅為0.3%。

美國4月為止12個月核心CPI增幅6.2%，而3月的增幅為6.5%，當時創下1982年以來最大增幅。（譯者：劉淑琴/核稿：劉學源）1110511