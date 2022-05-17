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升息預期發酵 30年公債得標利率2%飆5年新高

2022/5/17 20:29（5/17 20:36 更新）
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中央銀行受財政部委託，17日標售金額新台幣250億元的30年期公債，最高得標利率站上2%，創下5年來新高紀錄。（中央社檔案照片）
中央銀行受財政部委託，17日標售金額新台幣250億元的30年期公債，最高得標利率站上2%，創下5年來新高紀錄。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北17日電）中央銀行受財政部委託，今天標售金額新台幣250億元的30年期公債，最高得標利率站上2%，創下5年來新高紀錄，顯示升息預期持續發酵之下，台灣公債利率也跟著持續走高。

美國聯準會啟動升息循環，台灣難以置身事外。央行總裁楊金龍日前表示，台灣的貨幣政策朝緊縮的方向走，緊縮方式有很多種，升息是選項之一；學者專家也普遍預期台灣央行今年仍有升息空間。

觀察央行今天標售30年公債結果，最高得標利率為2%，投標倍數為1.87；若與上次同年期、去年12月的標售結果相比，最高得標利率足足高了0.85個百分點，反映升息預期持續發酵。

若觀察得標行業別，銀行業41.6%最高，證券業、保險業分別為25.6%及23.6%，和上次同年期結果相比，銀行、保險業呈現下滑，證券業則上揚。（編輯：林淑媛）1110517

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