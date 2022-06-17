龔明鑫18日率團赴美訪微軟Google 聚焦5G交流合作

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（中央社記者蘇思云台北17日電）國發會今天表示，主委龔明鑫18日將率領下世代通訊代表團（NextGen Telecom Delegation）訪美，並拜會美方官員與微軟、Google、Amazon等企業，希望促成台美企業在5G領域的交流合作，助台灣5G產業長遠發展。

為強化台美長久以來在5G安全領域的夥伴關係，配合美國商務部辦理投資美國高峰會（Select USA Summit），龔明鑫應美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）邀請率團赴美。

國發會今天發布新聞稿，龔明鑫率領的下世代通訊代表團，訪團成員涵蓋國發會、行政院科技會報辦公室、經濟部工業局、經濟部技術處等官員，以及資策會、工研院等法人機構，還有台灣5G產業重點業者等共41人。

國發會指出，訪團將依序到舊金山、西雅圖及華府等地進行11天訪問。美國西岸部分，龔明鑫與訪問團將拜會美方官員與美國重點科技企業，包括微軟、Google、Amazon等，以及從事區塊鏈、複合材料零件、3D全像投影技術等新創業者，擴展台美交流。

國發會指出，國發會在矽谷將與AIT合辦台美NextGen Telecom圓桌交流會議，高通等重要通訊業者出席演講與團員交流；訪團也與華盛頓州政府交流5G Open Innovation政策。

國發會表示，訪團於華府期間，除了將與政務委員鄧振中共同出席Select USA投資峰會等相關活動，拜會美國官員外，龔明鑫並將赴全球台灣研究中心（GTI）、德國馬歇爾基金會（GMF）等美重要智庫進行演講，宣揚台灣跟美國共同打造具韌性的全球供應鏈，進一步深化台美友好關係。

台灣透過前瞻建設及亞矽2.0等計畫，致力發展5G開放網路設備國產化。國發會指出，此行希望藉由與重要官方、5G業者會談，積極促成台美企業在5G領域的交流合作，助台灣5G產業長遠發展。

國發會指出，訪美行程預計6月29日結束，龔明鑫後續規劃另率跨部會代表、新創等業者，繼續赴日訪問，並在7月6日返台。（編輯：楊蘭軒）1110617