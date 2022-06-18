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FAA：美兩大電信同意部分5G服務延至明年7月開通

2022/6/18 16:26（6/18 16:40 更新）
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美國聯邦航空總署17日表示，美國兩大通訊業者已自願同意將部分C頻段5G服務延至明年7月開通。（中央社檔案照片）
美國聯邦航空總署17日表示，美國兩大通訊業者已自願同意將部分C頻段5G服務延至明年7月開通。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國聯邦航空總署（FAA）今天表示，美國兩大通訊業者已自願同意將部分C頻段5G服務延至明年7月開通，同時航空業者正致力改裝飛機，以確保不會面臨干擾。

路透社報導，威瑞森通訊公司（Verizon Communications）和AT&T今年1月同意將部分無線塔台延至7月5日開通，並減弱機場附近的無線塔台能力。

威瑞森今天表示，新協議將允許公司「在未來幾個月裡分階段取消我們自願在機場周圍部署5G網絡的限制，這意味著將有更多消費者和企業受益於5G技術的巨大能力」。

AT&T說，公司和FAA「研發了一種更加量身打造的方法來控制跑道周圍的訊號強度，讓我們能啟用更多塔台，並增加訊號強度」。

AT&T補充表示，公司已自願「真誠地選擇實施這些更量身打造的預防措施，好讓航空業者有更多時間來改造設備」。

法新社報導，FAA代理署長諾倫（Billy Nolen）透過聲明表示：「我們認為，我們已經確定了一條將持續讓航空和5G服務C頻段持續安全共存的道路。」（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1110618

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