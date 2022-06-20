亞太遠傳合併後資費走勢 陳鵬：不會高不可攀

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亞太電信董事長陳鵬表示，與遠傳的合併案目前正由NCC和公平會審核與補充資訊中。中央社記者江明晏攝 111年6月20日

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（中央社記者江明晏台北20日電）亞太電信董事長陳鵬表示，目前與遠傳的合併案正由NCC和公平會審核與補充資訊中，對合併方向樂觀，且「合併案對五大電信都有利」，他也認為未來資費不至於高不可攀，將有多元方案。

亞太電信今天舉行股東常會，董事長陳鵬會後接受媒體聯訪時表示，有關合併進度，國家通訊傳播委員會（NCC）和公平會都在審核中，目前都還需要補充資訊，也可能要開公聽會，很多準備工作要做，不排除9月底前來不及，雙方就會修正時程，未來也會獲得證期局同意。

至於NCC和公平會關注的焦點，他表示，關心的部分很多，包括建設和營運計畫；過去國碁和亞太電合併時間長達一年半，對合併方向樂觀，但時間有可能拖長，因此亞太電目前仍是維持獨立經營，人員上沒有凍結人事，也不會停止徵才等等。

展望今年的建設狀況，他表示，5G建設是共頻共網，亞太電和遠傳95%的5G基地台都已經連接，5G涵蓋率基本上和遠傳接近，合併後結構會有所改變，目前也會配合合併效應調整通路。

遠傳董事長徐旭東日前發言「有人自己合併、卻不讓別人合併」，陳鵬說明，其實合併案對五大電信都有利，最大得利者可能是中華電，小業者不用背負虧損，且市場不再惡性競爭，五家電信都會得利，理論上不應該有紛擾的聲音，亞太電真的是樂觀其成，但法規面的東西仍要遵循。

他補充，受惠合併效益，亞太電信3、4月NP（攜碼移轉）占比高，但進入5、6月為新機更換前的傳統淡季，NP速度確實有慢下來。

至於資費走勢，他說未來資費不至於高不可攀，一定會有多元資費方案，可能有限制的低價吃到飽，且未來電信業剩3家，頻譜競爭下降，對電信業成本會有很多好處，但低價吃到飽的生態真的不健康，必須回歸到使用者付費。（編輯：郭無患）1110620