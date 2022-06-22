中華電5G網速奪冠 平均速度飆上383.3Mbps

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（中央社記者江明晏台北22日電）根據Opensignal公布的台灣行動網路體驗報告，中華電信用戶擁有最快5G平均下載速度，速度為383.3Mbps，遠傳電信在5G可用率和5G可及率獲得領先，遊戲體驗品質則由台灣大和遠傳同獲第一。

根據Opensignal在今年6月公布的台灣行動網路體驗報告，中華電信用戶擁有最快5G平均下載速度，速度為383.3Mbps，遠傳電信用戶則體驗296.7Mbps的5G平均下載速度，台灣大哥大用戶網速246.7Mbps。

其中，中華電信除了拿下5G網速上傳、下載體驗雙料冠軍、整體下載體驗和影音體驗獨贏冠軍，等於獨家拿下4項體驗第一，為全台之冠的電信業者。

在主要5G網速體驗方面，中華電信連續囊括2021下半年和2022上半年5G下載體驗和5G上傳體驗雙項連續獨贏冠軍，尤其5G下載體驗網速，取得平均高達383.3Mbps，為全台唯一下載網速超越300Mbps的業者。

中華電信表示，擁5G主流頻段最大連續頻寬區塊、行動寬頻最佳涵蓋及最多基地台，以5G C-RAN（集中式無線接取網路）機房集中維運及大數據精準建設的領先工法，111年將基於既有5G網路基礎上，持續加速加量建設行動網路，由點、線、面構成綿密涵蓋建構5G網路。

報告指出，遠傳電信以38.7%的得分贏得5G可用率獎和5G可及率獎，意味遠傳電信用戶擁有活躍5G連接的時間比例最大。其它三家業者中華電信、台灣大哥大和台灣之星的得分介於21.8%到23.3%之間。遠傳電信還獲得5G可及率獎，該獎項反映用戶看到5G訊號的地點位置比例，得分為6.9分（10分制）。

遊戲體驗獎由遠傳電信和台灣大哥大共同獲得，遠傳電信與台灣大哥大在5G遊戲體驗和整體遊戲體驗獎上的得分不相上下。二者的5G遊戲體驗得分為83.6分和84.4分（100分制），屬於良好類別（75-85分），略低於優秀所需的85分，中華電信的5G遊戲體驗得分為81.4，亦為良好。

中華電信獲得影音體驗獎，並與台灣大哥大共享5G影音體驗獎。中華電信的得分為64.5分（100分制），用戶擁有最佳的行動影音體驗，台灣大哥大為62.6分、遠傳電信為61.6分，3家電信業者皆躋身良好類別（55-65分）。在5G影音體驗方面，中華電信與台灣大哥大在數據上持平，共同贏得5G影音體驗獎。

此外，台灣大哥大獲得優秀品質一致性獎，Opensignal衡量用戶在網路上的體驗足以支持通過應用程式需求的頻率，台灣大哥大獲得86%的最高分，中華電信為85.7%以及遠傳電信為83.8%，而關乎用戶測試中滿足觀看高清影音、完成群組影音會議和玩遊戲所需性能的基礎品質一致性獎，由中華電信和台灣大哥大共同獲得首獎。（編輯：張均懋）1110622